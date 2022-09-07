270 فعالية رياضية في ضيافة دبي في الربع الأخير من 2022

تشهد دبي تنظيم 270 فعالية رياضية متنوعة، من بينها 23 بطولة دولية تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي خلال الربع الأخير من العام الجاري.

ويتصدر تلك الفعاليات الدورة الـ17 من مؤتمر دبي الرياضي الدولي للاحتراف، والـ13 من حفل دبي غلوب سوكر، وكأس القارات لكرة القدم الشاطئية، وبطولة موانئ دبي العالمية للغولف، وسباق هيرو (حتا) الدولي للدراجات الهوائية الجبلية.

وتستضيف دبي حالياً منافسات النسخة الـ15 من كأس آسيا للكريكت للمرة الثانية على التوالي، التي تستمر حتى 11 سبتمبر.

وقال مجلس دبي في بيان إن دبي ستكون المحطة الرئيسة للإعلان عن إطلاق سلسلة الجائزة الكبرى للبطولة العالمية للدراجات الهوائية الكهربائية «إي بايك» في الرابع من نوفمبر المقبل.

ويتواصل مونديال للتزلج على الجليد في سكي دبي بمول الإمارات، وبطولة «دبي برو» للمحترفين لبناء الأجسام، وبطولة الكرة الطائرة الشاطئية المفتوحة على شاطئ كايت بيتش، وبطولة الكرة الطائرة الشاطئية الدولية، ومعرض دبي الدولي لبناء الأجسام في مركز دبي التجاري العالمي.

وسيظهر سباق دي بي وورلد للإبحار في ميناء دبي هاربور، الذي يُعد الحدث الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، كما تقام منافسات بطولة «دي بي وورلد للغولف» في الختامية لموسم السباق في ملاعب عقارات جميرا للغولف، وتنطلق منافسات النسخة الـ10 من بطولة دبي الدولية للكروسفت في قاعة كوكاكولا أرينا، كما تقام بطولة طيران الإمارات لسباعيات الرجبي خلال ديسمبر.