أبوظبي تتوّج بطل العالم للملاكمة في وزن خفيف الثقيل

تستضيف أبوظبي المواجهة المرتقبة على بطولة العالم للملاكمة في وزن خفيف الثقيل بين الروسي ديمتري بيفول، المتوّج بلقب رابطة الملاكمة العالمية، والمكسيكي جيلبرتو راميريز، المعروف بـ«زوردو»، وذلك في الخامس من نوفمبر المقبل في «الاتحاد أرينا» بجزيرة ياس، وسيجري نقل النزال مباشرة للعالم عبر منصة «دازن» الرياضية.

ويعتبر هذا النزال أحدث البطولات التي تحتضنها الإمارة، مرسّخة مكانتها وجهةً رائدة لتنظيم الفعاليات الرياضية والترفيهية العالمية في المنطقة، بما في ذلك سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، ونزالات الفنون القتالية المختلطة، ومباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وبطولة أبوظبي للغولف، وبطولة مبادلة العالمية للتنس، والدوري الهندي الممتاز للكريكيت، وبطولة أبوظبي الدولية للكريكيت، وبطولة أبوظبي العالمية للترايثلون، إلى جانب تحديات الرياضات الإلكترونية، لتنضم إليها الملاكمة عبر شراكة جديدة بين دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي و«ماتش روم بوكسينغ»، المروّج العالمي لنزالات الملاكمة.

يذكر أن بيفول يتمتع بسجل خالٍ من الهزائم بعد انتصاره في 20 نزالاً، منها 11 فوزاً بالضربة القاضية، وتمكّن أخيراً من الحفاظ على لقبه في وزن 175 باوند، بعد فوزٍ صعب على الملاكم المكسيكي شاول ألفاريز الملقب بـ«كانيلو».

من جهته، يحظى راميريز بسجل خالٍ من الهزائم، مع تحقيقه 44 انتصاراً، منها 30 بالضربة القاضية، كما يُعد البطل السابق في سوبر منظمة الملاكمة العالمية في الوزن المتوسط، وتمكّن من حسم نزالاته الخمسة في وزن خفيف الثقيل قبل نهاية النزال منذ انتقاله إلى هذا الوزن في عام 2019.