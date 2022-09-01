الجواد «الزاركا» بطلاً لكأس مهرجان منصور بن زايد في بلجيكا

توج الجواد «الزاركا» لجي فريستربين، وبإشراف المالك نفسه، وقيادة كو كليجمانس، بطلاً لكأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بمضمار وارجيم في مملكة بلجيكا، والذي أقيم أول من أمس ضمن فعاليات النسخة الـ14 للمهرجان العالمي للخيول العربية الأصيلة. وخطف «الزاركا» لقب السباق البالغة جائزته المالية 20 ألف يورو، بفارق نصف طول وبعد صراع مثير مع وصيفه وغريمه «بيكاسو» لاس بي إم لسباقات الخيل، بإشراف مولد بوستيما، وقيادة كي فاندربيك. وسجل «الزاركا» زمناً قدره 2:20:77 دقيقة، في السباق البالغ طوله 2300 متر، فيما جاء في المركز الثالث بفارق طولين عن الثاني، «أصايل» لفيصل جورجي، وإشراف المدربة إليزابيث جان بيرنارد، وقيادة جاري سانشيز.

وفي ختام السباق، توج الأبطال محمد السهلاوي سفير دولة الإمارات لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي ودوقية لكسمبورغ الكبرى، بحضور علي الحاج عضو السفارة، ولار صوايا المدير التنفيذي للمهرجان.