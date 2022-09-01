6 مستجدات ترفع من إثارة النسخة الـ 15 لـ «دورينا»

تنطلق النسخة الـ15 من دوري أدنوك للمحترفين غداً، وسط تطلعات بموسم استثنائي من الأندية، التي استعدت بأفضل طريقة ممكنة لتحقيق آمال وتطلعات الجمهور، وفقاً لطموحات وإمكانات كل فريق، سواء بالمنافسة على اللقب، أو تحقيق مركز متقدم للأندية التي لا تضع المنافسة على «الدرع» هدفاً رئيساً لها.

ويشهد الموسم الجديد ستة مستجدات سترفع من إثارة دورينا في النسخة الجديدة، أبرزها عودة الجماهير بنسبة 100% من سعة المقاعد المتاحة في الاستاد، وذلك للمرة الأولى منذ 2019، حين كان الحضور كاملاً، قبل أن يشهد موسم 2020 إقامة المباريات من دون جمهور في النصف الثاني منه، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة فيروس

«كورونا».

أما ثاني المستجدات فهو تغيير البروتوكول الخاص بالفحوص والمتطلبات الطبية لجميع المعنيين بالمباراة، بجانب إجراءات وصول الفريقين، والدخول إلى أرض الملعب، وآلية إجراء الفحوص أثناء المباريات والتدريبات، وإجراءات يوم المباراة، ومرافق الملعب، وتعليمات المعسكرات الداخلية والخارجية ومقر الإقامة، بينما على الجمهور الراغب في الحضور إبراز المرور الأخضر، الصادر من تطبيق

«الحصن»، أو نتيجة فحص «بي سي أر» عن طريق مسحة الأنف، على ألا تتجاوز مدته 96 ساعة حداً أقصى، قبل كل مباراة، وذلك لغير المطعمين.

في المقابل، على اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية وجميع المنظمين والإعلاميين، إبراز المرور الأخضر للمطعمين بالكامل، بدلاً عن الفحص المسبق قبل يومين من المباراة، والذي لايزال ملزماً لغير المطعمين من هذه الفئات.

وثالث المستجدات هو السماح للأندية بتنظيم الفعاليات الترويجية في أيام المباريات، ودخول حاملي الأعلام، ومرافقي اللاعبين، قبل بداية المباراة، ما يسهم في إقامة يوم رياضي ترفيهي بالنسبة للجمهور الذي يحضر المباريات.

زيادة الأجانب

من جهة أخرى، اعتمد مجلس إدارة رابطة المحترفين أعداد اللاعبين المسجلين في قوائم الأندية، وآلية مشاركتهم في مسابقات المحترفين، إذ ستتم زيادة عدد اللاعبين الأجانب المسموح بتسجيلهم في مسابقات المحترفين إلى خمسة لاعبين أجانب، وبالنسبة لفئتي اللاعبين المقيمين والمواليد، سيتم تعديل المسمى إلى اللاعبين المؤهلين لتمثيل المنتخبات، وتعديل اللاعبين المسجلين في هذه الفئة إلى خمسة لاعبين، أما بالنسبة لمشاركات هؤلاء اللاعبين، فسيتم السماح بتسجيل ثمانية لاعبين من فئتي اللاعبين الأجانب واللاعبين المؤهلين لتمثيل المنتخبات في قائمة المباراة، مع مشاركة ستة لاعبين حداً أقصى في الملعب من هذه الفئات.

وخامس المستجدات هو عدد اللاعبين المسجلين في قائمة الفريق الأول، إذ تم خفض العدد الإجمالي ليصبح 30 لاعباً من جميع الفئات، بداية من موسم 2022-2023، وخفض عدد اللاعبين المسجلين في قائمة الفريق الأول من جميع الفئات إلى 25 لاعباً، بداية من موسم 2023-2024.

وأخيراً، يشارك فريق البطائح للمرة الأولى في دوري المحترفين، بعدما لم يستغرق الفريق الذي تأسس في 2012 سوى ثلاثة مواسم فقط في دوري الدرجة الأولى، قبل أن يصعد إلى دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وأبرمت إدارة البطائح تعاقدات من العيار الثقيل، حيث ضم أكثر من 20 صفقة جديدة، ما بين لاعبين أجانب ومقيمين ومحليين، ليكون أحد الأندية الأكثر نشاطاً في «الميركاتو الصيفي».

ومن أبرز صفقات اللاعبين المحليين، لاعب الارتكاز الدولي السابق خميس إسماعيل (32 عاماً)، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقد اللاعب مع ناديه السابق الوحدة، والمهاجم الدولي السابق، أحمد خليل (31 عاماً)، في صفقة انتقال حر، بعدما أنهى عقده مع ناديه السابق شباب الأهلي في فترة القيد الشتوي الأخيرة، وكذلك تم التعاقد مع الثنائي زايد الحمادي وحبوش صالح.

المستجدات الـ 6 على دوري أدنوك للمحترفين

■ عودة الجمهور إلى المدرجات بنسبة 100%.

■ تغيير البروتوكول الخاص بالفحوص لدخول المباريات.

■ السماح للأندية بتنظيم فعاليات ترويجية.

■ خفض عدد اللاعبين المسجلين في كل فريق.

■ زيادة عدد اللاعبين الأجانب إلى خمسة لاعبين.

■ مشاركة البطائح للمرة الأولى.