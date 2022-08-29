3 فضيات لأبطال الإمارات في جولة أبوظبي «غراند سلام» للجوجيتسو بميامي

واصلت بطولة أبوظبي «غراند سلام» للجوجيتسو نجاحاتها وتأكيد مكانتها على الساحة العالمية من خلال منافسات جولتها الحالية في مدينة ميامي الأميركية، والتي افتتحت من خلال منافسات قوية ومثيرة بأشهر مدن ولاية فلوريدا الأميركية.

وافتتحت جولة ميامي بمنافسات فئة الأساتذة الذين قدموا أداء عالي المستوى على أبسطة مركز «واتسكو». وأضاف أبطال الإمارات إنجازاً جديداً لسجل نجاحاتهم بحصد ثلاث ميداليات فضية في منافسات اليوم الأول من جولة ميامي.

وفاز أحمد ناصر المصعبي بفضية الحزام البنفسجي لوزن 85 كغم، كما فاز أحمد علي المصعبي بفضية وزن 77 كغم، بالإضافة لفضية أخرى أحرزها عبدالله المرزوقي عن وزن 77 كغم للحزام البني، لتصبح بذلك الإمارات في المركز الثالث على مستوى الدول في منافسات الأساتذة برصيد 8400 نقطة بعد البرازيل والولايات المتحدة الأميركية.

وشهدت الجولة حضوراً مميزاً من عمر محمد كرمستجي نائب رئيس مجموعة أدنوك للخدمات العامة، والذي شارك في مراسم تتويج الأبطال بالميداليات وتوزيع الجوائز على الفائزين، وكان أبرزهم البرازيلي ماركوس تينوكو الفائز بذهبية الحزام الأسود للوزن المتوسط في أول ظهور له بموسم 2022-2023.

وأشاد مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو طارق البحري، في تصريح صحافي بالمستوى المميز للبطولة والإقبال الكبير من أبطال العالم على المشاركة، ما يؤكد النجاح الكبير الذي تحققه جولات أبوظبي «غراند سلام» من عام لعام حيث تقدم البطولة الجديد دائماً.

وأشار إلى أن جولة ميامي حظيت بمشاركة واسعة من مختلف نجوم العالم لتعزز البطولة هذا العام مكانتها من خلال جولاتها المختلفة، ومنها الجولة الحالية في ميامي الأميركية.