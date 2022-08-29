نجم الدراجات ميرزا يتوَّج بالذهب والفضة في كأس آسيا للمضمار

أحرز نجم منتخب الدراجات يوسف ميرزا، أمس، ميداليتين ذهبية وفضية في كأس آسيا للمضمار، المقامة حالياً في ضيافة تايلاند، حيث نجح في إحراز الميدالية الفضية ضمن سباق الإقصاء بالبطولة، ثم تبع ذلك بإحراز ميدالية ذهبية في سباق النقاط، ليرفع حصيلة الإمارات إلى ميداليتين في البطولة الآسيوية الأكبر في القارة.

واستطاع يوسف ميرزا، تعويض السقوط الذي تعرض له في أول أيام البطولة، حيث خسر فرصة نيل ميدالية كان قريباً منها، ليعود إلى منصة التتويج أمس، خلال اليوم الثالث، من الباب الواسع بذهبية وفضية. ويعتبر فوز ميرزا في سباقي الإقصاء والنقاط بالتخصص، بعد أن سبق وأظهر قدراته في هذه السباقات من قبل.

وواصل ميرزا سلسلة نجاحاته الأخيرة، بعد أن كان توّج بالميدالية الذهبية في السباق نفسه في دورة التضامن الإسلامي التي أقيمت في ضيافة تركيا خلال النصف الأول من الشهر الجاري.

ويشارك منتخب الدراجات في البطولة الآسيوية بأربعة لاعبين، هم: يوسف ميرزا، أحمد المنصوري، خالد معيوف وسيف الكعبي. وينهي المنتخب مشاركته في البطولة غداً، ولاتزال الفرصة قائمة بالنسبة لأبطال المنتخب لإحراز ميداليات جديدة. ويذكر أن الإمارات هي الدولة العربية الوحيدة التي تشارك في الحدث القاري.

وعقب السباق أكد البطل يوسف ميرزا في تصريح صحافي سعادته بالإنجاز الآسيوي، موضحاً أن ذلك لم يكن يحدث لولا تضافر الجهود ومساعدة كل أعضاء المنتخب ولاعبيه في السباق الذي شهد مشاركة أحمد المنصوري. وقال إن منتخب الإمارات يسير بثبات لتحقيق كل التطلعات ورفع علم الإمارات في مختلف المحافل الدولية. وثمّن يوسف ميرزا الدعم الكبير الذي يوفره للمنتخب اتحاد اللعبة برئاسة منصور بوعصيبة، رئيس لجنة المنتخبات، قائلاً إن ذلك أسهم في العديد من الإنجازات خلال العام الجاري.

من جانب آخر، حرص منصور بوعصيبة، على التواصل مع المنتخب في تايلاند، وتوجه بالتهنئة إلى يوسف ميرزا، على ما تحقق في البطولة حتى الآن من إنجاز، مشيراً إلى أن ذلك جاء نتيجة طبيعية لما قام به منتخب الدراجات، بعد الاستعداد الجيد لكل البطولات.

وقال بوعصيبة: «حرصنا دائماً في مجلس الإدارة على أن يكون هدفنا الأول هو المنتخبات الوطنية وإعدادها منذ تولينا مهمة مجلس إدارة الاتحاد، وبالفعل بدأنا من العام الثاني بحصد الإنجازات بداية من طواف صلالة إلى البطولة العربية في مصر، والبطولة الآسيوية وكأس العرب للمضمار، وبطولة التضامن الإسلامي، وجميعها بطولات شهدت إنجازات وميداليات في عام تاريخي لم يتحقق من قبل في رياضة الدراجات».

وأضاف: «لم ينجح يوسف ميرزا، بمفرده في تحقيق الإنجازات، وإنما هي كتيبة عمل منتخبنا الوطني بتواجد عبدالله سويدان المدير الفني، وأحمد معيوف فني الدراجات، ونجوم منتخب الكبار بقيادة يوسف وتواجد الأبطال أحمد المنصوري، سيف معيوف، خالد الكعبي، جابر المنصوري، محمد المنصوري، وليد النقبي، وكل اللاعبين ممّن رفعوا علم الدولة في مختلف البطولات».

وتابع منصور بوعصيبة: «الكل يعمل على قلب رجل واحد في اتحاد الدراجات، ومن الطبيعي أن تكون هذه هي النتيجة الفعلية لما تحقق خلال العام الجاري، أشكر كل من أسهم في هذا الإنجاز، خصوصاً الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية، على دعمهما المستمر للاتحاد حتى وصلنا إلى ما نحن عليه».

• 4 من نجوم الدراجات يمثلون المنتخب في البطولة القارية، وهم: يوسف ميرزا، أحمد المنصوري، خالد معيوف وسيف الكعبي.