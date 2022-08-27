لاعبة الفجيرة للفنون القتالية بالمبارزة الهيام البلوشي تهدي منتخب الامارات ذهبية غرب اسيا

نجحت لاعبة منتخب الأمارات بالمبارزة ونادي الفجيرة للفنون القتالية الهيام البلوشي بإحراز الميدالية الذهبية في بطولة غرب آسيا والتي تستضيف العاصمة الأردنية عمان منافساتها.

وجاء فوز البطلة البلوشي في سلاح الفلوريه للأعمار تحت 15 سنة بعد منافسة مميزة مع اللاعبات المشاركات مما يعكس الجهود التدريبية المبذولة التي مهدت لتحقيق الإنجاز.

ووصف المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للفنون القتالية أحمد حمدان الزيودي الفوز بالميدالية الذهبية بأنه يعكس الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الاعلى للاتحاد حاكم إمارة الفجيرة "حفظه الله ورعاه" للرياضة والرياضيين في الإمارة ، مؤكدا إن الدعم الكبير من قبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة لجميع رياضات الفنون القتالية ولرياضة المبارزة ساهم في حدوث تطور كبير للرياضة في الفجيرة ومنها الفوز بذهبية المبارزة

وفي نفس السياق بارك الزيودي لأسرة المبارزة في الإمارات وأسرة النادي الفوز بالميدالية الدولية وبارك للجهازين الفني والاداري للعبة المبارزة ومعبرا عن سعادته لكون البطولة تعتبر من البطولات الدولية القوية

ووصف المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للفنون القتالية أحمد حمدان الزيودي الفوز بالميدالية الذهبية بأنه يعكس الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الاعلى للاتحاد حاكم إمارة الفجيرة "حفظه الله ورعاه" للرياضة والرياضيين في الإمارة ، مؤكدا إن الدعم الكبير من قبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة لجميع رياضات الفنون القتالية ولرياضة المبارزة ساهم في حدوث تطور كبير للرياضة في الفجيرة ومنها الفوز بذهبية المبارزة

وفي نفس السياق بارك الزيودي لأسرة المبارزة في الإمارات وأسرة النادي الفوز بالميدالية الدولية وبارك للجهازين الفني المدربة المصرية ماهيتاب وصفي والاداري للعبة المبارزة ومعبرا عن سعادته لكون البطولة تعتبر من البطولات الدولية القوية