منتخب سلة الكراسي المتحركة يختتم معسكره التحضيري لبطولة العالم

اختتم المنتخب الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة معسكره الإعدادي، في إطار الاستعدادات المكثفة والتحضير لخوض منافسات بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة بدبي. وكانت فعاليات المعسكر الداخلي للفريق بدأت في 14 الجاري بنادي الثقة للمعاقين في الشارقة، وتحت قيادة المدير الفنّي عباس حسين اجاكوجاكي.

وحضر ختام المعسكر ذيبان سالم المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الإماراتية، الذي توجه بالشكر للمدير الفني ولاعبي المنتخب على التفاني والجهد الوفير خلال المعسكر. وتخلل المعسكر محاضرات بالفيديو تهدف للتركيز على الأداء الجماعي للفريق.يذكر أن بطولة العالم مقررة في دبي نوفمبر المقبل، وسيدخل المنتخب في شهر أكتوبر معسكر الإعداد النهائي للاعبين لإدخالهم أجواء البطولات والتركيز على المهارات الدفاعية والهجومية للفريق.