اتحاد الكرة يُنظم 15 مسابقة للمراحل السنية في الموسم الجديد

يشهد الموسم الكروي الجديد 2022-2023 انطلاق 15 مسابقة رسمية للمراحل السنية لفئات الشباب، الناشئين والأشبال، يُنظمها ويشرف عليها اتحاد كرة القدم، وتشارك فيها الأندية من مختلف إمارات الدولة.

وتشمل البطولات التي ستنطلق ابتداءً من الثاني من سبتمبر المقبل، مسابقتين لفئة الشباب، هما دوري الشباب تحت 21 سنة، ودوري الشباب تحت 18 سنة، وثلاث بطولات لفئة الناشئين هي دوري الناشئين تحت 17 سنة، ودوري الناشئين تحت 16 سنة (أ) و(ب).

وتتنافس الفرق في فئة الأشبال في 10 بطولات موزّعة على الفئات العمرية المختلفة، وهي دوري الأشبال تحت 15 سنة (أ) و(ب)، دوري الأشبال تحت 14 سنة (أ) و(ب)، ودوري الأشبال تحت 13 سنة (أ) و(ب)، ودوري الأشبال تحت 12 سنة (أ) و(ب)، ودوري الأشبال تحت 11 سنة (أ) و(ب).

وقال رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أحمد بن درويش، في تصريح صحافي: «إن إطلاق 15 مسابقة تتنافس عليها الفرق ضمن المراحل السنية، من شأنه أن يزيد من عدد الممارسين للعبة بصورة رسمية ومنتظمة ضمن الفئات السنية المذكورة».