الموسم الكروي الجديد يشهد العديد من المبادرات المجتمعية

أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم رئيس لجنة الشؤون المجتمعية والتطوير إبراهيم سلمان الحمادي، أن اللجنة تعمل على خلق العديد من المبادرات لربط لعبة كرة القدم بالمجتمع، مبيناً في تصريح صحافي أن «لعبة كرة القدم مرتبطة بشكل وثيق بحياة الناس، كما أنها تحقق نجاحات كبيرة في أوساط الشباب».

وعبر الحمادي عن سعادته بنجاح معسكر المواهب الصيفي الذي أقامته اللجنة خلال الفترة الماضية، مشيداً بتعاون أسر الأطفال ودعمهم لهذه المبادرة، مؤكداً أن اللجنة ستواصل تطوير مبادراتها بالتعاون مع المجتمع.

وأضاف الحمادي: «توقيع مذكرات التفاهم مع وزارات التربية والتعليم، والثقافة والشباب، وتنمية المجتمع سيكون له انعكاسات إيجابية في المستقبل القريب، منها تعزيز حضور الطلبة والشباب، وبقية أفراد المجتمع في بيئة كرة القدم».

وقال إن «اللجنة منفتحة على مبادرات أفراد المجتمع، وأن كل فكرة مفيدة ستأخذ طريقها للتنفيذ».