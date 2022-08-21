5 أسباب تُعبّد طريق النجاح لدوري تحت 21 سنة

اعتبر رياضيون أن دوري تحت 21 سنة (الرديف سابقاً)، وهو من بين المسابقات التي تنظمها رابطة المحترفين الإماراتية، لا يحقق الأهداف التي من أجلها تم إنشاؤه وإشهاره رغم التطور الذي طرأ على المسابقة، قائلين إنها تحتاج إلى دعم أكبر ومتنوع من كل الجهات، من الجمهور ووسائل الإعلام وإدارات الأندية والمدربين وصولاً إلى عوائل اللاعبين.

وشددوا على أن خمسة أسباب كفيلة بأن تجعله «دوري» ناجحاً بامتياز، ويحقق أهدافه كونه أحد الروافد المهمة لدعم المنتخبات والأندية أيضاً وكرة الإمارات عموماً.

وقالوا في حديث إلى «الإمارات اليوم» إن الدوري يحتاج إلى تغيير مسماه حتى ترتفع قيمته المعنوية والتسويقية ويتم التركيز في ذلك على المواهب الكروية التي تظهر فيه، كما يجب تسويقه إعلامياً على نطاق أكبر ودعم الحضور الجماهيري بكل السبل المتاحة، وأيضاً الاستعانة بالمدربين المواطنين للتدريب فيه، كونه أقصر الطرق لاكتشاف المواهب، بجانب الاستفادة من التجارب العالمية المماثلة لمثل هذا الدوري من أجل تطوير المستوى الفني فيه بشكل عام، وتشكيل منتخب يختص بلاعبي هذا الدوري ويتم الاعتماد عليهم في البطولات الخارجية المختلفة.

دوري المواهب

اقترح المدرب السابق لفريقي دبا ومسافي محمد الخديم «تسميته بدوري المواهب لما يضمه من لاعبين مميزين هم بحاجة للكثير من الدعم، منها الإعلامي بشكل أفضل للتعريف بهم». وقال: «يحتاج دوري تحت 21 سنة للدعم الجماهيري بحيث يكون لروابط مشجعي الأندية دور في توجيه الجمهور للحضور إلى المدرجات كي يسهموا في تشجيع اللاعبين على تقديم أفضل المستويات الفنية».

وتابع: «كلما دعمنا هذا الدوري استفادت المنتخبات من اللاعبين الموهوبين، وسعداء للدعم الذي تقدمه الرابطة لنجاحه، لكنه يحتاج إلى تسويق أكثر وبطولات أخرى لهذه الفئة مثل كأس الرديف وسوبر الرديف، وهذه أمور تعزز الثقة بهذه الفئة بشكل أكبر». وأشار إلى أن هذه الأمور تحتاج إلى دعم جهات أخرى مثل

اتحاد الكرة، والدعم الإعلامي ليسهموا في التعريف أكثر بهؤلاء اللاعبين للجمهور.

بدوره قال مدرب حراس مرمى منتخب الإمارات سابقاً، العراقي سمير شاكر: «يعتبر دوري تحت 21 سنة مهماً للغاية، ويعد مرحلة في غاية الاهمية لكل لاعب يتطلع إلى أن يأخذ مكانه في التشكيلة الأساسية أو الموسعة للفريق الأول مستقبلاً، خصوصاً حراس المرمى».

وأوضح أن الدوري يوفر مساحة مهمة لاختبارهم وعالمياً نجد أن افضل حراس المرمى الذين تميزوا لاحقاً انطلقوا من هذا الدوري، كون مبارياته تمنح اللاعب عموماً وحارس المرمى خصوصاً فرصة التألق، لأن البطولة ليس فيها ضغوط نفسية كبيرة، وبإمكان المدرب إشراك أكثر من حارس خلال الموسم لاختبارهم ومنحهم الفرصة لإظهار مهاراتهم.

وتابع: هذا الدوري يوفر فرصاً مهمة للاعبين وحراس المرمى للتطور أكثر، وهذا هو المطلوب، ونجاح المنتخب الأولمبي ينطلق من نجاح هذا الدوري على وجه الخصوص.

منتخب الدوري

قال المدرب المساعد للفجيرة في الموسم الماضي سعيد المسماري إن أسلوب تنظيم دوري تحت 21 سنة الحالي يعتبر جيداً، لكنه يحتاج من الرابطة دعماً أكبر من خلال الاستفادة من الممارسات العالمية التي تطبقها أفضل دوريات العالم، كما أن فكرة تشكيل منتخب بمسمى منتخب الرديف (تحت 21 سنة) تعد مميزة وستنعكس إيجابياً على الكرة الإماراتية كونها ستمنح لاعبي هذا الدوري الموهوبين فرص الوصول للعب مع المنتخب الأول.

وتابع: «ذلك يحتاج للاستعانة بالمدربين المواطنين لإنجاحه، كما أن التنسيق بين مدرب الفريق الأول ومدرب فريق تحت 21 سنة مهم جداً لمراقبة أفضل اللاعبين حتى يتم تصعيدهم إلى الفريق الأول».

الأسباب الـ 5

■ تغيير مسمى الدوري لتسويقه بشكل أفضل.

■ توفير الدعم الإعلامي له، وتسهيل حضور الجماهير بشكل أكبر.

■ الاستعانة بالمدربين المواطنين فيه، ودعم عملية استكشاف المواهب.

■ الاستفادة من التجارب العالمية في مثل هذه المسابقة.

■ تشكيل منتخب للدوري والمشاركة به في البطولات، لرفع مستوى المنافسة في المسابقة.