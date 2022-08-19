ألكاسير: اللعب مع الشارقة تحد مختلف عن «تجربتي الأوروبية»

أعلن نادي الشارقة، أول من أمس، عن تعاقده رسمياً مع المهاجم الإسباني باكو ألكاسير (28 عاماً)، في صفقة من العيار الثقيل، قادماً من نادي فياريال الإسباني.

وتعتبر صفقة ألكاسير الأولى بالنسبة للاعبين الأجانب في الشارقة، بعد رحيل الأوزبكي شوكوروف، فيما لم يكشف نادي الشارقة في بيانه الرسمي بهذا الخصوص عن مدة العقد مع اللاعب.

واعتبر ألكاسير في تصريح صحافي للموقع الرسمي لنادي الشارقة، بعد توقيع العقد، أن «اللعب مع الشارقة تحد مختلف وجديد بالنسبة له، مقارنة بمشواره وتجربته السابقة في الأندية الأوروبية».

ويمتلك ألكاسير تجربة أوروبية مميزة، إذ سبق له اللعب في صفوف برشلونة في موسم 2016، إلى جانب كل من نجوم برشلونة السابقين: الأرجنتيني ليونيل ميسي، والأوروغوياني لويس سواريز، والبرازيلي نيمار. ولعب كذلك في صفوف أندية عدة في إسبانيا وألمانيا، من بينها بروسيا دورتموند الألماني.

وقال اللاعب: «إنه سعيد للغاية بالانضمام إلى الشارقة»، وأضاف: «أشعر بالسعادة والإثارة لوجودي في الشارقة، خضت تجارب كبيرة، وأعتقد أن وجودي في الشارقة هو تحد مختلف».

وتمنى اللاعب أن تكون مسألة الانسجام مع اللاعبين والجهاز الفني سريعة ليخدم الفريق خلال الاستحقاقات المقبلة، مشدداً على أن كرة القدم لعبة جماعية، لا تعني فيها الانتصارات الفردية الكثير.

ويعد المهاجم الجديد صفقة من العيار الثقيل، نظراً إلى خبرته الكبيرة والإمكانات الفنية الهائلة التي يتمتع بها، لذلك فإن انضمامه للشارقة يشكل إضافة كبيرة للفريق الشرقاوي في الموسم الجديد، خصوصاً أن الفريق كان في حاجة ماسة خلال الفترة الماضية إلى مهاجم مميز.

وقالت شركة كرة القدم بنادي الشارقة في بيان صحافي: «إنه تم إجراء التوقيع مع اللاعب بعد وصوله إلى الشارقة، بحضور رئيس شركة كرة القدم عبدالله العجلة، بجانب أعضاء الشركة، ووكلاء اللاعب».

مشوار مميز

بدأ ألكاسير مسيرته لاعباً في فالنسيا الإسباني، ثم أعير إلى خيتافي، وعاد بعدها إلى فالنسيا، قبل الانتقال إلى برشلونة في موسم 2016.

وقضى مع برشلونة موسمين توّج فيهما بالدوري الإسباني وكأس الملك مرتين، قبل أن تتم إعارته إلى دورتموند الألماني في 2018، ليحقق معه كأس السوبر الألماني.

لعب بعدها مع فياريال الإسباني، وحقق معه الدوري الأوروبي في 2021.

وفي منتخب إسبانيا، تدرّج في كل المراحل السنية، حتى المنتخب الأول الذي لعب معه 19 مباراة سجل فيها 12 هدفاً، كما نال لقب البطولة الأوروبية تحت 19 سنة مع المنتخب الإسباني.

سجل تهديفي

يملك لاعب الشارقة الجديد أرقاماً مميزة كلاعب هداف، إذ سجل خلال مسيرته في «الليغا» 45 هدفاً، وصنع 31 هدفاً في إجمالي 208 مبارايات، وفي «البوندسليغا» سجل 23 هدفاً وصنع هدفاً واحداً في 37 مباراة، أما على الصعيد الأوربي، فقد شارك في 20 مباراة في «أبطال أوروبا» وسجل ثلاثة أهداف وصنع مثلها، بينما شارك في 23 مباراة في الدوري الأوربي مسجلاً 13 هدفاً وصنع هدفين.

• 45 هدفاً سجل ألكاسير التهديفي في الدوري الإسباني «الليغا»، بعد 208 مباريات صنع خلالها 31 هدفاً.



• لعب سابقاً لفالنسيا وبرشلونة وفياريال في إسبانيا، ودورتموند الألماني، بجانب اللعب لمنتخب إسبانيا.