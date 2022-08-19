إجراء اختبارات فنية وبدنية لاختيار لاعبات لمنتخب السيدات للياقة البدنية

نظمت لجنة اللياقة البدنية في اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية النسخة الأولى من الاختبارات الفنية والبدنية النسوية تمهيداً لاختيار لاعبات مواطنات يشكلن نواة أول منتخب إماراتي في اللياقة البدنية للسيدات، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية لمجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي لتطوير جميع الرياضات التي تقع تحت مظلته.

وأقيمت التجارب في صالة ويل فيت الرياضية في فندق ميدان بدبي بمشاركة عدد من اللاعبات في الفئتين الذهبية والفضية.

وقال رئيس لجنة اللياقة البدنية أحمد بن ظبوي الفلاسي إن إجراء التجارب سيستمر بشكل دوري وستقوم اللجنة بتنظيمه في أماكن أخرى لمنح الفرصة لأكبر عدد من السيدات.