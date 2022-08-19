الإمارات تنهي النسخة الخامسة لألعاب التضامن الإسلامي بـ 10 ميداليات

اختتم منتخب الكاراتيه مشاركة وفد الإمارات في النسخة الخامسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي أقيمت من التاسع إلى الـ18 الجاري بمدينة قونية التركية بمشاركة 6000 رياضي من 56 دولة، وشاركت الإمارات فيها بـ53 رياضياً تنافسوا في تسع رياضات فردية مختلفة.

وحقق أبطال الإمارات 10 ميداليات ملونة بواقع ثلاث ذهبيات وفضيتين وخمس ميداليات برونزية، جاءت عن طريق ثلاث رياضات هي الدراجات والجودو، والقوس السهم لأصحاب الهمم.

وحصد أحمد المنصوري دراج المنتخب ثلاث ميداليات بمسابقات المضمار، إذ فاز بالذهبية في سباق الاسكراتش، لتصبح الذهبية الأولى في تاريخ مشاركات الإمارات بدورات التضامن الإسلامي منذ انطلاقها عام 2005، كما نجح في الفوز بفضية سباق الأمنيوم، وبرونزية سباق النقاط، فيما أضاف زميله يوسف ميرزا الذهبية في سباق النقاط بالمضمار، كما اقتنص ميدالية برونزية في سباق الطريق الفردي العام.

وحصد منتخب الجودو ثلاث ميداليات عن طريق ماجومدوماروف صاحب ذهبية وزن فوق 100 كيلوغرام، فيما حصد نوجزاري تاتالاشغيلي فضية وزن 81 كيلوغراماً، كما فاز آرام جريجوريان بالميدالية البرونزية لوزن 90 كيلوغراماً.

وحقق منتخب القوس والسهم لأصحاب الهمم برونزيتين عن طريق حبيب البلوشي ومحمد الشحي في مسابقة الزوجي، فيما أضاف حبيب البلوشي وهيفاء النقبي الميدالية البرونزية في مسابقة الفرق مختلط.

وخسر منتخب الكاراتيه أمس بمسابقة الكاتا الجماعي محققاً المركز الخامس بفارق بسيط ضد منتخبات المغرب والكويت، وإيران وإندونيسيا.

وشارك الحكم الإماراتي الدولي في الكاراتيه جابر الزعابي في إدارة جميع المباريات في مختلف الأدوار.

الميداليات الـ 10

منتخب الدراجات:

- ذهبيتان وفضية وبرونزيتان.

منتخب الجودو:

- ذهبية وفضية وبرونزية.

منتخب القوس والسهم لأصحاب الهمم:

- ميداليتان برونزيتان.