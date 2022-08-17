5 أهداف لأروابارينا من زيارة معسكرات الأندية في أوروبا

قال رياضيون إن زيارة مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، الأرجنتيني أروابارينا، لمعسكرات الأندية الخارجية، مبادرة جيدة، كونها تصب في مصلحة تجهيز المنتخب، خصوصاً أنه مقبل على استحقاقات خارجية مهمة.

وقالوا في حديث لـ«الإمارات اليوم»: «مثل هذه الزيارات ستحقق لمدرب المنتخب خمسة أهداف مهمة، بينها التعرف عن قرب إلى اللاعبين والوقوف على مستوياتهم ومدى جاهزيتهم من الجوانب كافة، مع إمكانية اختيار عناصر جديدة، إضافة إلى الاطمئنان على اللاعبين الذين تعرّضوا لإصابات في فترة ماضية، بجانب تعزيز علاقاته مع الأندية وأجهزتها الفنية والإدارية، وكذلك إرسال رسالة إلى إدارات الأندية بمدى أهمية المرحلة المقبلة في مسيرة المنتخب، ما يتطلب التعاون منها في تحضير (الأبيض) للاستحقاقات المقبلة»، علماً أن مدرب المنتخب زار حتى الآن عدداً من معسكرات الأندية الخارجية، بينها الوصل والوحدة والجزيرة والشارقة والعين.

ويستعد المنتخب للمشاركة في الفترة المقبلة في بطولات مهمة، بينها كأس الخليج 25، وكأس العرب، وكذلك نهائيات كأس آسيا 2023.

وشدد الدولي السابق والمحلل الفني عبدالقادر حسن، على أن «زيارات المدرب تعطي دافعاً للاعبين مع أنديتهم للتألق ولإظهار كل ما عندهم». وأضاف: «هذه الزيارات توطد العلاقة بين الأندية واتحاد الكرة، وكذلك بين الأجهزة الفنية والإدارية في المنتخب والأندية».

وأشار إلى أن «المنتخب مقبل على مباريات ودية مهمة، لذلك مطلوب من اللاعبين أن يظهروا بشكل جيد». بدوره، قال الدولي السابق حسين غلوم: «زيارات مدرب المنتخب لمعسكرات الأندية تعزز علاقاته مع مدربي هذه الأندية، وأن يكون دائماً قريباً منهم وأخذ آرائهم حتى يمدونه بكل التفاصيل المتعلقة باللاعبين».

واعتبر غلوم أن وجود مدرب المنتخب في المعسكرات الخارجية، يمكن أن يحفز لاعبي هذه الأندية لتقديم كل ما عندهم حتى يكونوا في صفوف المنتخب، كون ارتداء شعار المنتخب يعدّ شرفاً لكل لاعب. وأشار إلى أن الهدف المقبل من الآن لمدرب المنتخب، يجب أن يكون الوصول إلى كأس العالم 2026.

ورأى مدرب دبا الفجيرة ومسافي السابق، محمد الخديم، أن زيارة مدرب المنتخب لمعسكرات الأندية في الخارج تعدّ بادرة طيبة، كونها ستعزز العلاقة بينه وبين هذه الأندية، وكذلك العلاقة بينه وبين مدربي الأندية، ما يسهل عليه عملية اختيار لاعبي المنتخب في الفترة المقبلة.

وقال: «أروابارينا يمكن أن يقف خلال هذه الزيارات عن قرب على مستويات اللاعبين، ومدى جاهزيتهم من الجوانب كافة، فضلاً عن التعرف عن قرب إلى أسماء اللاعبين الجدد الذين يبحث عنهم وهذا شيء طيب».

الأهداف الـ 5 من زيارة مدرب المنتخب لمعسكرات الأندية

1- التعرف عن قرب إلى اللاعبين والوقوف على مستوياتهم.

2- الاطمئنان على اللاعبين الذين تعرّضوا للإصابات في الفترة الماضية.

3- تعزيز علاقاته مع الأندية وأجهزتها الفنية والإدارية.

4- إمكانية اختيار عناصر جديدة للمنتخب بمساعدة مدربي الأندية.

5- إرسال رسالة إلى إدارات الأندية بأهمية تعاونها في تجهيز المنتخب.