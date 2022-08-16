منتخب القوس والسهم يسجل رقماً مميزاً في دورة «التضامن الإسلامي»

تأهل أمس، عبدالله عبيد الكتبي وعبيد الحمادي، لاعبا منتخب القوس والسهم إلى دور الـ16 ضمن فعاليات دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة، والتي تستضيفها مدينة قونية التركية حتى 18 الجاري، فيما خسر سلطان الكتبي في منافسات الأدوار التأهيلية. وحقق عبدالله الكتبي رقماً مميزاً للإمارات في رياضة القوس والسهم سواءً على المستوى المحلي أو المحافل الخارجية، إذ حصد 627 نقطة، فيما حصد عبيد الحمادي 580 نقطة.

وأكد عبيد الحمادي في تصريح صحافي على قوة المنافسات في ظل وجود بعض الأبطال الأولمبيين منهم التركي جازوز صاحب ذهبية أولمبياد طوكيو، وقال: «نأمل تقديم المزيد من النتائج المميزة والاستفادة من هذا المحفل بأفضل صورة ممكنة». ولم يحالف التوفيق ثنائي منتخب الرماية محمد حسين وسيف بن فطيس في مسابقة الإسكيت.

وفي الجودو فاز نجم المنتخب سعيد النقبي بوزن 73 كغ على الموزنبيقي آيتون سيكير في الدور التمهيدي، كما فاز على السعودي سليمان حماد بدور الـ16، قبل أن يخسر من الأذري ناريمان ميرزاييف في ربع النهائي.

وفاز لاعب منتخب الجودو جورام دزاناشغيلي بوزن 66 كغ في المباراة الافتتاحية ضد لاعب النيجر جبريل عبدالكريم ضمن دور الـ16، قبل أن يخسر من المغربي عبدالرحمن بوشيتا ويغادر المنافسات مصاباً. وعلى صعيد المبارزة خسر خليفة الزرعوني من المصنف الأول المغربي حسام الكورد في دور الـ32 بمسابقة الإيبيه، فيما فاز عبدالله الحمادي على المصنف السابع الأذربيجاني قالييف بارات في دور الـ32، وخسر من المصنف العاشر الأوزبكي مومينوف نودربك في دور الـ16.

وأنهى ثنائي منتخب السباحة مهرة الشحي ومها الشحي نصف نهائي سباق 100 متر سيدات بأزمنة 1:04:34 دقيقة، و1:05.76 دقيقة على الترتيب، فيما حققت ميرة الشحي 30.75 ثانية بسباق 50 متر فراشة سيدات، وحقق سعيد أحمد فرج زمناً قدره 26.22 بسباق 50 متر حرة رجال.

وأحرزت الإمارات حتى الآن، سبع ميداليات بواقع ذهبيتين وميدالية فضية واحدة وأربع ميداليات برونزية.

ويستكمل منتخب السباحة مشواره اليوم عن طريق سالم غالب بسباق 100 متر حرة، وسعيد فرج بسباقي 100 حرة و50 «ظهر»، ومهرة الشحي بسباق 50 متر ظهر و200 متر حرة، وميرة الشحي بسباق 100 متر فراشة.

كما يشارك منتخب الجودو في منافسات اليوم الثاني عن طريق نوجزاري تاتالاشغيلي بوزن 81 كغ، وارام جريجوريان بوزن 90 كغ، وماجومدومار ماجومدوماروف بوزن فوق 100 كغ.

• 7 ميداليات أحرزتها الإمارات في الدورة حتى الآن، بواقع ذهبيتين وفضية و4 برونزيات.