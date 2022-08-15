مدرب ناشئي «العنابي» ميخيل: مشروع أكاديمية الوحدة أثار اهتمامي ودفعني للموافقة

كشف المدرب البرتغالي نونو ميخيل، الذي تعاقدت معه شركة نادي الوحدة لكرة القدم للإشراف على فريق تحت 13 سنة، أن «المشروع المستدام الذي طرحته عليه إدارة النادي لتنفيذه في السنوات المقبلة كان مثيراً للاهتمام ودفعه للموافقة»، متعهداً في الوقت نفسه بالعمل على نقل تجربته التي اكتسبها خلال العمل في نادي بنفيكا البرتغالي وأكاديمية أسباير القطري من أجل إنجاح المشروع، نافياً في الوقت نفسه أن يكون تولي مواطنه قيادة الفريق الأول كارلوس كارفالهال سبباً في قبول العرض.

وقال ميخيل في مقابلة مع صحيفة «الميرينانسي» الإسبانية: «المشروع لديه قواعد مستدامة مستقبلية تهدف إلى تكوين لاعبين في الأكاديمية يراهن عليهم النادي في المستقبل، لأن كرة القدم يجب أن تبدأ من الجذور، وهو ما نريد أن نحققه مع الفريق». وكان الوحدة أجرى تغييرات جذرية على مستوى أكاديمية النادي، إذ تعاقدت مع ميخيل، كونه يمتلك سيرة ذاتية مميزة، إذ سبق له العمل في نادي بنفيكا البرتغالي لمدة أربع سنوات وفي أكاديمية أسباير القطرية، كما تعاقد النادي مع المدير الفني الهولندي أرنو بويتنويغ، ليتولى الإدارة الفنية لقطاع فرق أكاديمية الكرة بالنادي، ومدرباً لفريق 16 سنة.