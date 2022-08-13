تألق جديد ليوسف ميرزا.. وميدالية سابعة للإمارات في "التضامن الإسلامي"

أضاف اليوم يوسف ميرزا نجم منتخب الدراجات، ميدالية برونزية جديدة للإمارات ضمن فعاليات دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة التي تستضيفها مدينة قونية التركية حتى 18 الجاري. ونجح ميرزا في اقتناص الميدالية الثانية له في سباق الطريق الفردي العام للرجال لمسافة 130 كم، بعد تحقيق ذهبية سباق النقاط بمسابقة المضمار، لترتفع حصيلة الإمارات من الميداليات إلى 7 ميداليات ملونة، بواقع ذهبيتين وفضية وبرونزيتين، إضافة إلى البرونزيتين لمنتخب القوس والسهم لأصحاب الهمم. وحصد الدراج الإيراني محمد جانجخانلو ذهبية المركز الأول والدراج الجزائري يوسف رقيقي فضية المركز الثاني.

وأكد ميرزا في تصريح صحافي قوة السباق والتحدي بعد انتهاء سباق المضمار، وقال: خضنا مسابقتي المضمار والطريق، بنفس الدراجين تقريبا وكنا نرغب في زيادة الغلة من الميداليات، وقد انتهى السباق بنفس الأزمنة للمراكز الثلاثة الأولى التي تحققت، وتم الرجوع إلى تقنية «الفوتوفينيش»، نظراً لصعوبة تحديد الميداليات الثلاثة، الأمر الذي عكس قوة المسابقة وقوة أداء المشاركين.