اتحاد الريشة الطائرة يعتمد أهدافه الاستراتيجية

عقد اتحاد الريشة الطائرة ورشة للعصف الذهني، وترأس الاجتماع رئيسة مجلس الإدارة نورة الجسمي، وبحضور الأعضاء، ومدير التطوير بالاتحاد الدولي للريشة الطائرة جعفر إبراهيم. واعتمد الاتحاد الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في وضع وتنظيم القوانين والتشريعات في اللعبة، وخلق نظام منافسات محلي متميز، واستضافة أحداث رياضية عالمية، واكتشاف المواهب ورعايتها، ونشر اللعبة في المدارس والجامعات وتطوير الكوادر الفنية، وزيادة الشراكات والتكامل مع المؤسسات والجهات الرياضية المحلية والدولية، والوصول إلى أكبر عدد من العضويات الدولية والقارية، ودمج وإشراك فئات المجتمع كافة في أنشطة الريشة الطائرة.

واعتمد أيضاً اللجان العاملة وهي: لجنة المنتخبات، اللجنة الفنية، لجنة الفعاليات، لجنة الاتصال والتسويق، لجنة المسؤولية المجتمعية.