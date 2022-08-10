شينكوين بطلاً لـ «كازو المفتوحة للغولف» ضمن جولة «دي بي وورلد»

تُوج الإنجليزي كولم شينكوين بلقب بطولة كازو المفتوحة للغولف في ويلز، بدعم من جاريث بيل، ضمن جولة دي بي وورلد للغولف، ليحيي آماله بالتأهل إلى البطولة الختامية للموسم التي ستقام في عقارات جميرا للغولف في دبي نوفمبر المقبل.

ونجح شينكوين ذو الـ29 عاماً في حصد لقبه الثاني بمسيرته في جولة دي بي وورلد، وهو الذي استهل موهبته الرياضية كملاكم خلال طفولته، قبل أن ينطلق في موهبته بلعبة الغولف، ونجح هذه المرة في حسم لقب بطولة ويلز بعدما أنهى المنافسات بـ12 ضربة تحت المعدل، ليحصد 460 نقطة رفع بها رصيده الإجمالي إلى 847.5 نقطة، وتقدم 65 خطوة ليصبح بالمركز 28 في تصنيف جولة دي بي وورلد هذا الموسم.

وتشهد روزنامة جولة دي بي وورلد التي تقام برعاية موانئ دبي العالمية، إقامة 45 بطولة في 24 دولة حول العالم هذا الموسم، منها البطولات التي تقام في الإمارات. ويتأهل أفضل 50 لاعباً حصرياً على مدار الموسم إلى البطولة الختامية، بطولة جولة دي بي وورلد في عقارات جميرات للغولف من 17 إلى 20 نوفمبر المقبل، التي تقدم جوائز مالية بـ 10 ملايين دولار أميركي.