ميرزا يهدي الإمارات الذهبية الثانية في «ألعاب التضامن الإسلامي»

استمر منتخب الدراجات في تقديم عروضه المشرفة ونتائجه الإيجابية في النسخة الخامسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي والتي تستضيفها حالياً مدينة قونية التركية، إذ تمكّن أمس النجم يوسف ميرزا من حصد الذهبية الثانية للإمارات في الدورة بمسابقة المضمار فئة النقاط التي أقيمت على مضمار قونية للدراجات برصيد 38 نقطة، فيما نجح أحمد المنصوري في الفوز بالميدالية البرونزية في الفئة ذاتها برصيد 16 نقطة، بينما في المقابل حصد الإيراني بهنام أريان المركز الثاني والميدالية الفضية.

وارتفع رصيد الإمارات في الدورة مع نهاية اليوم الثالث من المنافسات إلى ثلاث ميداليات ملونة بواقع ذهبيتين وبرونزية، جاءت جميعها عن طريق منتخب الدراجات بعد الذهبية التي حصدها أحمد المنصوري في اليوم الافتتاحي بسباق الاسكراتش فئة المضمار، ليعزز موقع الإمارات في جدول الترتيب العام في المركز الثاني خلف كازاخستان المتصدرة برصيد ست ميداليات بواقع ثلاث ذهبيات وفضية وثلاث برونزيات، فيما جاءت أوزبكستان في المركز الثالث برصيد خمس ميداليات بواقع ذهبية وفضيتين وبرونزيتين.

وشهد السباق تنسيقاً مشتركاً بين الثنائي المتفاهم يوسف ميرزا وأحمد المنصوري، بذل خلاله الأخير جهوداً كبيرة للحفاظ على حظوظ زميله في اقتناص الميدالية الذهبية باسم الإمارات في المنافسة القوية التي كانت سجالاً أغلب الفترات بين الـ18 متسابقاً؛ ليحسم ميرزا المركز الأول ويصعد برفقة أحمد المنصوري على منصة التتويج التي شهدت تتويج اثنين من أبطال الإمارات في رياضة الدراجات. كما شاركت شيخة عيسى في مسابقة المضمار فئة النقاط للسيدات محققة المركز الـ11.

وأكد ميرزا في تصريح صحافي أهمية تحديد الأهداف قبل خوض كل استحقاق والعمل على تحقيقه، مشيراً إلى أن سباق النقاط بفئة المضمار كان قوياً للغاية وشهد تخطيطاً ممتازاً من قبل الجهاز الفني للمنتخب، وقال: «سباقات المضمار لها طابع خاص، واستطعت برفقة زميلي الذي أود أن أشكره على جهوده المخلصة التي أسفرت عن حصد الميداليتين الذهبية والبرونزية في هذا السباق، ونحن فخورون بهذا الإنجاز». وقال المدير الفني للمنتخب، عبدالله سويدان في تصريح صحافي إن أحمد المنصوري قام بدور بارز في سباق النقاط بالمضمار، وتابع: قدم أداءً قويا فتح من خلاله المجال ليوسف ميرزا للتألق والتتويج بالميدالية الذهبية. وأضاف قائلا: شهد سباق النقاط جهوداً مضاعفة من قبل الثنائي يوسف ميرزا وأحمد المنصوري بعد أن سعى الأخير لتهيئة جميع الظروف ليوسف ميرزا، والعمل المنظم طوال جولات السباق والتحمل الكبير الواضح من جانبه، مما منحهم الأفضلية لنيل هذا التتويج الفريد من نوعه في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، والتي تم اعتماد نتائجها ضمن النقاط المحتسبة في التصنيف العالمي للدراجات.

ويستكمل منتخب الدراجات اليوم منافساته، حيث يشارك كل من يوسف ميرزا وأحمد المنصوري في مسابقة الامنيوم للرجال، فيما تشارك شيخة عيسى بمشاركة الامنيوم للسيدات.

ويصل اليوم إلى قونية منتخب رفع الأثقال، ويضم كلاً من الشيخ خالد منتصر القاسمي، وأحمد مصطفى ضمن فئة الشباب، واللاعبتين مي المدني وعلياء البستكي، تمهيداً للمشاركة في الدورة يوم الـ11 من الشهر الجاري.

«الأولمبية» تشارك في اجتماع الجمعية العمومية

شاركت المهندسة عزة بنت سليمان، الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية، في اجتماع الجمعية العمومية الـ11 للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي الذي عُقد أمس في مدينة قونية التركية، واستعرض العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، منها عرض تقرير مجلس إدارة الاتحاد عن الفترة السابقة، وعرض تقرير مدير دورة ألعاب التضامن الإسلامي بقونية، وعرض التعديلات المقترحة في النظام الأساسي للاتحاد. وشهد الاجتماع توقيع بروتوكول عاصمة العالم الإسلامي قونية 2022 بين الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ومحمد محرم كساب أوغلو وزير الرياضة التركي. كما شهد الاجتماع استعراض تقرير مجلس إدارة الاتحاد عن الفترة السابقة، وعرض تقرير مدير دورة ألعاب التضامن الإسلامي بقونية، وعرض التعديلات المقترحة في النظام الأساسي للاتحاد.

الإمارات رفعت حصاد الميداليات إلى 3 في المركز الثاني بترتيب المنتخبات.