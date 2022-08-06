المنصوري يهدي الإمارات الذهبية الأولى في «ألعاب التضامن الإسلامي»

حصد أحمد المنصوري، لاعب منتخب الإمارات للدراجات، الميدالية الذهبية الأولى للإمارات في تاريخ مشاركاتها بدورات ألعاب التضامن الإسلامي بمسابقة الاسكراتش فئة المضمار، ضمن فعاليات النسخة الخامسة من ألعاب التضامن الإسلامي المقامة من 9 إلى 18 الجاري، بمدينة قونية التركية بمشاركة 6000 رياضي من 56 دولة يتنافسون في 24 رياضة من خلال 483 مسابقة.

وحصدت الإمارات 13 ميدالية ملونة في جميع مشاركاتها بألعاب التضامن الإسلامي منذ النسخة الأولى من الدورة عام 2005 حتى النسخة الأخيرة بباكو 2017 بواقع 4 ميداليات فضية و9 ميداليات برونزية، ليسجل منتخب الدراجات أول ميدالية ذهبية على صعيد الحدث.

وحل المنصوري في المركز الأول متفوقاً على نظيره الإيراني بهنام أريان الذي حقق المركز الثاني، فيما حصد الدراج الكازاخستاني اليسر زومكان برونزية المركز الثالث في المسابقة التي شهدت مشاركة 19 دراجاً في فئة الرجال، فيما شاركت 16 لاعبة في فئة السيدات.

وأهدى المنصوري الإنجاز الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً؛ معرباً في تصريح صحافي عن ثقته في جميع الدراجين المشاركين بتكرار هذا النجاح الذي يحسب للجميع في ظل ما شهده السباق من مستويات متقدمة من كل الدراجين المشاركين.

من جانبه أهدى منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الدراجات الإنجاز التاريخي في الدورة الخامسة إلى القيادة الرشيدة، مؤكداً أن أحمد المنصوري وعد بتحقيق هذه الميدالية قبل الدورة وأوفى. وثمن دعم اللجنة الأولمبية الوطنية لاتحاد الدراجات، مشيراً إلى أن ما تحقق هو ثمرة مثابرة جميع الدراجين والجهاز الفني والإداري وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وواعداً بمزيد من الميداليات.