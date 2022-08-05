المنتخب السعودي يواجه قطر في نهائي "خليجي سلة الشباب" بدبي

ضرب المنتخب السعودي موعداً مع قطر في السادسة والنصف مساء غدٍ في نهائي البطولة الخليجية لمنتخبات الشباب لكرة السلة (تحت 18 عاماً) المقامة حالياً على صالة نادي الوصل بدبي، عقب تخطيهما اليوم عقبة نصف النهائي، بفوز "الأخضر" على الكويت (70-50)، و"العنابي" على حامل اللقب المنتخب البحريني بفارق 37 نقطة وبنتيجة (85-48).

وفرط المنتخب الكويتي بفرصة انهاء الربع الأول متقدماً بفارق الثلاثة نقاط وبنتيجة (13-10)، بعد أن نجح المنتخب السعودي في استعادة اتزانه، وفرض إيقاعه على باقي مجريات اللقاء، ونيل الأفضلية بنتائج الربعين الثاني والثالث ومن ثم الربع الرابع بواقع (19-17 و23-10 و18-10).

وحقق المنتخب القطري الأفضلية المطلقة على نتائج الربع الأول ومن ثم الربعين الثالث والرابع بواقع (27-7 و22-8 و21-12)، فيما اكتفى لاعبو البحرين بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الثاني بواقع (21-15). وسبق للمنتخبين السعودي والقطري أن التقيا الثلاثاء الماضي في الدور التمهيدي بالجولة الثالثة، في مباراة نجح خلالها القطريون في انتزاع الفوز بنتيجة (79-55).

