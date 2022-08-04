دراج فريق الإمارات أكرمان يظفر بالمركز الأول في جولة بولندا

فاز دراج فريق الإمارات، الألماني باسكال أكرمان، بالمركز الأول في المرحلة الرابعة من جولة بولندا، التي أقيمت على مسار بطول 179.4 كيلومتراً انطلاقاً من ليسكو وانتهاء في سانوك.

وكان الدراج سيباستيان مولانو قد قدَّم دعمه لزميله أكرمان مع وصولهما إلى مسافة التسلق النهائية، حيث تمكَّنا معاً من صد هجمات منافسهما زدينيك شتيبار (كويك ستيب ألفا فينيل) في آخر 150 متراً من السباق.

وتعليقاً على الفوز، قال باسكال أكرمان: «إنه فوز رائع، ولاسيما أنه يأتي بعد الإصابة التي تعرضت لها، فقد تمكنت أخيراً من استعادة قوتي ولياقتي، وهو أمر مهم جداً ولاسيما قبيل المراحل المقبلة من السباق، كانت المرحلة شيقة جداً، وتضمنت العديد من مسافات التسلق، لكنها لم تكن شديدة الانحدار، ما جعلها مثالية بالنسبة إليَّ. أتوجه بالشكر إلى زميلي مولانو الذي قدم دعماً قوياً لي طوال السباق، وإلى فريق الإمارات بأكمله على ثقته بي ودعمه لي اليوم».

وبهذا الفوز يكون أكرمان قد حقق فوزه الخامس في مراحل جولة بولندا، وفوزه الثاني في موسم 2022 بعد فوزه بالمركز الأول في سباق بريدينه كوكسيده في بلجيكا. بينما تمكن زميله دييغو أوليسي من الصعود إلى المركز الرابع في التصنيف العام الذي يتصدره منافسه سيرجيو هيغويتا (بورا-هانزغروي).