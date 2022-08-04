«سلة» تحرم منتخب الشباب من بلوغ نصف نهائي البطولة الخليجية

ودّع المنتخب الوطني للشباب منافسات البطولة الخليجية للمرحلة السنية (تحت 18 عاماً)، بخسارته أمس أمام المنتخب الكويتي بفارق النقطتين (سلة) وبنتيجة (37-39)، في مباراة جمعتهما أمس في ختام الدور التمهيدي للبطولة المقامة حالياً على صالة نادي الوصل في دبي وتمتد حتى السادس من أغسطس الجاري، والمؤهلة إلى كأس آسيا.

كما شهدت الجولة، تأكيد المنتخب القطري جدارته بصدارة الدور التمهيدي بالعلامة الكاملة، عقب فوزه العريض على المنتخب العماني بفارق 50 نقطة وبنتيجة (82-32).

وقضى نظام البطولة ومع ختام الدور التمهيدي بتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى من هذا الدور إلى المربع الذهبي الذي ينطلق غداً الجمعة ويقام بنظام خروج المغلوب، ويلتقي فيه متصدر التمهيدي وهو المنتخب القطري مع رابع الترتيب المنتخب الكويتي، ويجمع في لقائه الثاني منتخبا البحرين والسعودية اللذين خاضا في ساعة متأخرة أمس ثالثة مباريات الجولة الختامية.

وأدت خسارة المنتخب إلى تراجعه مع نهاية الدور التمهيدي إلى المركز الخامس برصيد ست نقاط حققها من فوز وحيد على المنتخب العماني في الجولة الرابعة بنتيجة (58-48)، مقابل تلقيه الهزيمة في أربع مباريات، جاء آخرها أمام الكويت الذي أهداه الفوز الارتقاء إلى النقطة السابعة وخطف البطاقة الرابعة والأخيرة المؤهلة إلى الدور نصف النهائي.

وفرط المنتخب الوطني بفرصة إنهاء الربع الأول متقدماً بفارق مريح بلغ 11 نقطة وبنتيجة (15-4)، بعد أن نجح لاعبو المنتخب الكويتي في استعادة اتزانهم، وبسط إيقاعهم على مجريات اللقاء مستغلين كثرة الأخطاء الفردية من قبل لاعبي «الأبيض» والتي سهلت من مهمة نيل «الأزرق» الكويتي الأفضلية المطلقة بنتائج الربعين الثاني والثالث ثم الربع الرابع بواقع (15-12 و9-7 و11-3) والفوز بالمباراة.

المنتخب تراجع إلى المركز الخامس برصيد ست نقاط.