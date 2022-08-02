بن سليّم يبحث مع مديري فرق الفورمولا 1 نواحي السلامة في رياضة السيارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) محمد بن سليّم، أهمية الالتزام بالقضايا البيئية ونواحي السلامة في رياضة السيارات، مشيراً إلى التحديثات التي تشهدها سياسات الاتحاد والرامية إلى تطوير سياسات أكثر استدامة تشمل مختلف مفاصل رياضة السيارات.

وذكر بيان صحافي: «حضر بن سليّم أخيراً سباق جائزة المجر الكبرى للفورمولا 1، آخر سباقات الفورمولا 1 قبل العطلة الصيفية، والتقى خلال زيارته للمجر عدداً من السائقين ومديري فرق الفورمولا 1 لبحث مجموعة واسعة من القضايا الرئيسة وعلى رأسها قضايا سلامة السباقات والسائقين، وزار رئيس الاتحاد الدولي للسيارات أيضاً المملكة المتحدة لحضور سباق لندن للفورمولا إي، حيث التقى جيمي ريجل، الرئيس التنفيذي للفورمولا إي، إضافة إلى عدد من السائقين ومديري الفرق المشاركة في السباق».

وأطلق الاتحاد الدولي للسيارات بطولة الفورمولا إي للسيارات الكهربائية بالكامل عام 2014، لتصبح في عام 2021 بطولة عالمية، ليأتي هذا الإطلاق في إطار دعم جهود التنقل عديم الانبعاثات وتشجيع صناعة السيارات على الاستثمار في السيارات الكهربائية.

ويعمل الاتحاد الدولي للسيارات على تطوير استراتيجية بيئية تستهدف الوصول لمستوى صفر كربون بحلول عام 2030، إلى جانب استهداف تنفيذ جميع بطولات الاتحاد الدولي للسيارات باستخدام مصادر طاقة مستدامة بحلول عام 2026. ويُعد بن سليّم أول شخص غير أوروبي يشغل منصب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news