حفل جوائز رابطة المحترفين يقام 27 أغسطس في «قصر الإمارات»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن إقامة حفل جوائز الموسم الرياضي 2021-2022، يوم 27 أغسطس المقبل في قصر الإمارات، والذي سيتم فيه تكريم الأفضل في 15 فئة، في الحفل الذي يعتبر محط اهتمام الجميع سنوياً، ويشارك فيه عشاق كرة القدم، من خلال التصويت على عدد من الفئات فيه، بمشاركة مفتوحة أمام ممثلي الأندية، وهما قائد ومدرب الفريق، والإعلام والجماهير.

وأعلنت الرابطة أنه سيتم الكشف عن قائمة المرشحين و فتح باب التصويت بداية من يوم 5 أغسطس المقبل ولمدة 5 أيام، على أن يتم بعدها الكشف عن قوائم المرشحين النهائية، ومن ثم الفائزين في الحفل الذي انطلق لأول مرة في موسم 2012-2013، وسيكون التصويت متاحاً عبر الموقع الإلكتروني الرسمي والتطبيقات عبر الهواتف الذكية.

وتنقسم فئات الجوائز إلى ثلاث، وهي: جوائز بناء على الإحصائيات، جوائز حسب التصويت، وجائزة حسب المعايير، وتشمل قائمة الجوائز التي يتم تحديد الفائزين بها عبر التصويت كلا من: الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي، الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي، القائد لأفضل مدرب، الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد اماراتي، الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد من المقيمين أو من مواليد الدولة، القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، أفضل لاعب من اختيار الجماهير، أجمل هدف من اختيار الجماهير، وأفضل منصة رياضية رقمية.

فيما تضم الجوائز المبنية على الإحصائيات: جائزة الحذاء الذهبي لهداف دوري أدنوك المحترفين، جائزة الحذاء الفضي لهداف دوري تحت 21 عامًا، جائزة أعلى حضور جماهيري،جائزة المدير الفني للعبة فانتاسي دوري أدنوك للمحترفين، وفريق الأحلام.

أما الجائزة وفق المعايير، فهي جائزة أفضل نادٍ محترف للنادي الذي يستوفي المعايير المحددة في نظام ترخيص الأندية، بالإضافة إلى معايير ضبط الجودة، العقوبات الإدارية، التعاون والترتيب العام في جميع المسابقات باستثناء مباراة السوبر.

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