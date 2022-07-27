المري: إنجاز الزعابي والماس في «الألعاب العالمية» يعكس التعاون المشترك

المصدر: محمد فاضل - رأس الخيمة

أشاد اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية بفوز بطل العالم بالقوة البدنية، فيصل الزعابي، بالمركز الثاني بوزن 83 كيلوغراماً، وفوز لاعب المنتخب الوطني بالقوة البدنية سعيد الماس بالمركز الثاني أيضاً بوزن 105 كيلوغرامات، في بطولة الألعاب العالمية بالقوة البدنية، التي اختتمت في هولندا.

وأكد الأمين العام لاتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية محمد المري، أن النجاح الذي تحقق يعكس مدى أهمية التعاون المشترك بين كل المؤسسات في الدولة.

وقال في تصريحات صحافية إن «البطولات العديدة التي نظمها اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، بالتعاون أو برعاية القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في مناسبات سابقة، ومشاركة منتسبيها في البطولات، مهد لتحقيق هذا الإنجاز الذي تفتخر به الأسرة الرياضية الإماراتية». وتابع: «نتقدم بالشكر إلى القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، للدعم الذي يحظى به رياضيو أسرة بناء الأجسام والقوة البدنية».

وعبّر فيصل الزعابي وسعيد الماس عن سعادتهما لإضافة إنجازين دوليين جديدين للرياضة الإماراتية، متمنين المزيد في الاستحقاقات المقبلة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news