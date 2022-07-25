الإمارات تستضيف البطولة العربية المجمعة للدراجات في أكتوبر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقد مجلس إدارة اتحاد الدراجات اجتماعه الدوري، برئاسة منصور بوعصيبه، عبر خاصية الاتصال المرئي، لمناقشة عدد من الأمور المتعلقة ببرنامج بطولات الموسم المقبل ومشاركات المنتخب الوطني للدراجات الفترة المقبلة، كما ناقش مجلس الإدارة خطة إعداد الموسم المقبل واعتماد بداية فترة التسجيل. ووافق مجلس إدارة الاتحاد على استضافة البطولة العربية المجمعة للدراجات في الإمارات في شهر أكتوبر المقبل، وستشمل ثلاث منافسات، هي: منافسات الطريق، والدراجات الجبلية، وأصحاب الهمم.

وأكد الأمين العام لاتحاد الدراجات، ياسر الدوخي، أن مجلس الإدارة درس مشاركات المنتخب الوطني المقبلة، ومنها دورة التضامن الإسلامي في تركيا، والتي يقيم من أجلها المنتخب الوطني معسكره الإعدادي في إيطاليا حالياً، وتضم بعثة المنتخب: يوسف ميرزا وأحمد المنصوري، ومن السيدات شيخة عيسى وهدى حسين وزهرة حسين، كما تتواجد صفية الصايغ في إيطاليا مع فريق الإمارات. وقال الدوخي، في تصريحات صحافية، إنه تمت دراسة المشاركة في البطولة الآسيوية للمضمار في تايلاند، والبطولة العربية للمضمار في مصر، ونأمل أن ينجح دراجونا يوسف ميرزا ومحمد المطيوعي وصفية الصايغ في التأهل للمشاركة في بطولة العالم للدراجات في أستراليا.

وعن برنامج الموسم المقبل والسباقات المحلية، أشار الدوخي إلى انطلاق فترة تسجيل الدراجين للموسم الجديد بداية من 1 أغسطس إلى 4 سبتمبر، وينطلق الموسم الجديد في 10 سبتمبر، على أن يتم اعتماد برنامج التأمين، حيث أصبح إجبارياً على الدراجين.

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