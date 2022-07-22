عتيق: البطولة العربية كشفت الجوانب السلبية لمنتخب الشباب

المصدر: جوني جبور - دبي

تعود بعثة المنتخب الوطني لكرة السلة للشباب، اليوم، من مصر، بعد ختام مشاركتها في البطولة العربية للمنتخبات تحت 18 عاماً، التي أسدل الستار عنها أمس في القاهرة، في مشاركة اكتفى خلالها «الأبيض» بالحلول خامساً، ومثلت بحسب مدرب المنتخب سالم عتيق «محطة مهمة كشفت العديد من الجوانب السلبية قبل استحقاق البطولة الخليجية في دبي نهاية الشهر الجاري، المؤهلة إلى نهائيات آسيا في إيران أغسطس المقبل».وقال عتيق في تصريحات صحافية، إن: «البطولة كانت مهمة جداً للمنتخب في إطار الاستعداد للبطولة الخليجية، إذ إنها المشاركة الرسمية الأولى لهذه المجموعة من اللاعبين».

وأضاف: «مثلت البطولة العربية، رغم افتقارنا مراحل الإعداد مقارنة ببقية المنتخبات المشاركة، فرصة مناسبة للجهاز الفني وللاعبينا للتعرف إلى مستويات الفرق الخليجية، كوننا سنعاود اللقاء بهم في دبي، إذ كشفت البطولة العربية بالقاهرة عن الجوانب السلبية التي يجب العمل على تصحيحها قبل الاستحقاق الخليجي».

وأوضح: «مثلت خسارتنا المباراة الختامية أمام الكويت بفارق خمس نقاط وبنتيجة (65-70)، مقاربة منطقية، خصوصاً أن المنتخب الكويتي استعد بشكل مكثف للبطولة، فكان من الطبيعي أن تحدث بعض السلبيات، ومع ذلك كان بالإمكان تجاوز عقبة المنتخب الكويتي، لولا الأخطاء العديدة التي واكبت المباراة، بالأخص على صعيد التسرع في تمرير الكرات، والمتابعات الدفاعية التي سهلت مهمة المنافس في تسجيل العديد من النقاط السهلة، والتي تكاملت مع تعرض عبدالعزيز خليفة هداف المنتخب للإصابة وخروجه لمدة أربع دقائق قبل صافرة النهاية لتلقي العلاج قبل عودته في اللحظات الأخيرة إلى أرضية الملعب وهو متأثراً بالإصابة».

يذكر أن المنتخب استهل مبارياته في البطولة بالخسارة أمام المنتخب القطري (74-86)، قبل أن يحقق انتصاره الوحيد على حساب المنتخب السعودي (72-59)، ومن ثم تجرع الهزيمة أمام الجزائر (42-82)، ومصر (35-125)، وآخرها أمام الكويت (65-70) والحلول بالمركز الخامس.

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