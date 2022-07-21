فريق إماراتي يظفر بالمركز الأول في بطولة «فالورانت» الإلكترونية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حقق فريق «زومرز» (Zoomers) الإماراتي (المكون من طلاب من جامعة برمنغهام، وجامعة كيرتن دبي، وجامعة الإمارات، وجامعة أبوظبي، وجامعة هيريوت وات) الفوز على الفرق المنافسة في بطولة «فالورانت»، ضمن نهائيات سلسلة بطولة أمازون للرياضة الإلكترونية للأبطال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في حدث رياضي استمر أربعة أيام استضافته «مينا تيك»، إحدى شركات GGTech، في العاصمة أبوظبي.

وذكر بيان صحافي «فاز فريق (زومرز) على فريق (2G) المؤلف من جامعة ابن طفيل، جامعة سيدي محمد بن عبدالله، المدرسة المغربية للعلوم الهندسية (EMSI)، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من المغرب».

وقال البيان: «أظهرت النسخة الأولى من البطولة مستوى رائعاً من المنافسة بين الفرق المختلفة».

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