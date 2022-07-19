أكاديمية الوصل تستعين بمدرب كريستيانو رونالدو

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكدت وسائل إعلام برتغالية أن شركة الوصل لكرة القدم تعاقدت مع المدرب البرتغالي لويس مارتينيز ليتولى منصب المدير الفني لأكاديمية الوصل في الموسم المقبل. وذكرت صحيفة «ريكورد» أن لويس مارتينيز سافر، أمس، إلى دبي لإكمال إجراءات التعاقد مع شركة الوصل لكرة القدم، لتوليه منصب المدير الفني للأكاديمية بالنادي لمدة موسم واحد بداية من الموسم المقبل.

وأوضحت أن مارتينيز يرغب في اصطحاب أربعة مدربين للعمل معه في الأكاديمية، مشيرة إلى أنه سيطرح الأمر على إدارة الوصل لتحديد خطة العمل مع النادي.

ويعد لويس مارتينيز 58 عاماً من المدربين المعروفين في البرتغال على مستوى الناشئين، إذ أنه بدأ مسيرته في فرق الناشئين بنادي سبورتينغ لشبونة التي تعد ضمن الأبرز على مستوى قارة أوروبا، حيث تولى مارتينيز تدريب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في فريق الناشئين، كما لعب تحت قيادته العديد من اللاعبين الدوليين لمنتخب البرتغال مثل لويس ناني وجواو موتينيهو.

وعمل المدرب البرتغالي في العديد من الأندية ومع عدد من المدربين العالميين في منصب المدرب المساعد، إذ كانت أبرز محطاته مع المدرب البرتغالي أندريه فيلاش بواش في توتنهام في الفترة من يوليو 2012 إلى ديسمبر 2013 في 80 مباراة، ثم انتقل مع المدرب نفسه إلى فريق زينيت الروسي وخاض معه 101 مباراة، بينما سبق له العمل مع منتخب السعودية عقب مونديال جنوب إفريقيا 2010، حيث عمل مارتينيز مع كل من البرتغالي جوزيه بيسيرو والهولندي فرانك ريكارد والسعودي ناصر الجوهر في قيادة «الأخضر».

وعاد لويس مارتينيز إلى سبورتينغ لشبونة في 2016 للعمل مديراً لأكاديمية النادي البرتغالي وتولى تدريب الفريق الثاني في الفترة من فبراير 2017 إلى يونيو 2018، ثم قاد فريق تحت 23 سنة لفترة قصيرة، أما آخر محطاته فكانت بعمله مساعداً للمدرب محرم نافديكيا في فريق سيباهان أصفهان الإيراني خلال الموسم الماضي.

ويأتي تعاقد شركة الوصل لكرة القدم مع لويس مارتينيز لتواصل العمل على تجهيز فرق الكرة بالنادي استعداداً للموسم الجديد، خصوصاً أن الموسم الماضي شهد إنجازات عديدة لفرق الناشئين في «الإمبراطور» أبرزها الفوز بلقب الدوري في فئتي تحت 16 وتحت 19 سنة.

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