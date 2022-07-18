سلطان محمد ومسعود حسن يديران مباريات كأس العرب للشباب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كلفت لجنة الحكام في اتحاد الكرة الحكمين الدوليين سلطان محمد صالح (حكم ساحة)، ومسعود حسن (حكم مساعد)، ضمن طاقم التحكيم الذي سيُدير مباريات بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً التي تستضيفها مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية، في الفترة من 20 يوليو إلى 6 أغسطس 2022.

وقال اتحاد الكرة في بيان أمس: «جاء قرار التكليف بناءً على طلب من الاتحاد العربي لكرة القدم، بترشيح حكمين دوليين من دولة الإمارات للمشاركة في إدارة مباريات البطولة، وسبق لحكمنا الدولي سلطان محمد صالح المشاركة في إدارة مباريات النسخة السابقة للبطولة ذاتها، التي أقيمت العام الماضي في جمهورية مصر العربية، كما تم اعتماده أخيراً ضمن حكام النخبة في قارة آسيا لعام 2022، بعد تخرجه ضمن الدفعة الأولى لأكاديمية الحكام بالاتحاد القاري في شهر فبراير الماضي».

وأضاف: «وشارك الحكم المساعد النخبة الدولي مسعود حسن أخيراً ضمن طاقم تحكيم بطولة فيتنام الدولية الودية (Sea 31 Games) التي أقيمت في شهر مايو 2022 بالعاصمة الفيتنامية هانوي، وبطولة اليابان الدولية في يونيو 2021، بالإضافة لمشاركته ضمن أطقم التحكيم التي أدارت بطولة كأس رئيس الدولة ومسابقات رابطة المحترفين الإماراتية في الموسم الرياضي 2021-2022».

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