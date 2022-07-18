المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تجميد

لم تُكتمل صفقة انتقال لاعب محلي إلى أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين على سبيل الإعارة، لإصرار اللاعب على تقاضيه راتبه نفسه الذي يحصل عليه من ناديه الحالي، وهو ما يفوق القدرات المالية للنادي الذي سينتقل إليه، بحسب ما أكد مسؤولوه لتتجمد المفاوضات حتى إشعار آخر.

معسكر

طلب مدرب تولى أخيراً تدريب أحد أندية دوري المحترفين سفر جميع اللاعبين الأجانب إلى معسكر الفريق الخارجي، بعدما تأخرت إدارة النادي في حسم الصفقات الجديدة التي طلبها المدرب، إذ قد يستمر بعض الأجانب في الموسم المقبل، رغم أنهم كانوا خارج حسابات المدرب.

تجديد

فوجئ لاعب أجنبي انتقل خلال فترة الصيف الحالية للنادي المحترف، بأن ناديه الذي كان يلعب له الموسم الماضي مدد عقده دون إخطاره، استناداً إلى وجود بند في عقده «لم يتذكره» يمنح النادي الحق في تمديد العقد دون الرجوع إليه مقابل زيادة في راتبه 10% عما كان يتقاضاه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news