مدن والبلوشي أولى صفقات عجمان استعداداً للموسم الجديد

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

أعلن نادي عجمان عن إتمام تعاقده الرسمي مع اللاعب البحريني الدولي علي مدن، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادماً من نادي الرفاع، لدعم تشكيلة «البرتقالي» على مستوى اللاعبين الأجانب استعداداً للموسم الجديد.

ونجح نادي عجمان في الظفر بخدمات «مدن» بعد منافسة قوية مع أكثر من ناد محلي وسعودي رغبوا في التعاقد مع اللاعب الذي تألق في الموسم الماضي مع العروبة.

ويرتبط علي مدن مع الرفاع بعقد يمتد حتى صيف 2026، إذ رفض مسؤولو النادي البحريني فكرة التفريط النهائي في اللاعب وتفضيل رحيله على سبيل الإعارة فقط

وقال مدير فريق عجمان، محمد حسين، لـ«الإمارات اليوم»، إن التعاقد مع علي مدن يُمثل إضافة قوية لعجمان والذي يتطلع في الموسم المقبل لاستمرار ظهوره القوي على مستوى المنافسات المحلية. وأضاف: «ثقتنا كبيرة في اللاعب مدن الذي يتمتع بإمكانات كبيرة، ونأمل الاستفادة من قدراته وخبراته بجانب زملائه في الفريق، لتحقيق طموحات الجماهير والإدارة لتقديم موسم مميز».

وأشار: «إدارة النادي كانت حريصة على إتمام التعاقد مع اللاعب البحريني، بعدما قدم مستويات كانت بشهادة الجميع مميزة مع العروبة وكان له بصمة واضحة على مستوى دوري أدنوك للمحترفين بشكل عام، لهذا أظهر مسؤولو عجمان جدية واضحة خلال مراحل التفاوض مع نادي الرفاع الذي يملك البطاقة الدولية الخاصة باللاعب رغم وصول الكثير من العروض إليه للحصول على خدمات مدن».

وكان علي مدن «26 عاماً»، قد خاض تجربة ناجحة مع نادي العروبة، رغم هبوط الأخير لدوري الهواة، إذ شارك في 25 مباراة من أصل 26 خاضها الفريق في دوري المحترفين، وبمعدل دقائق لعب بلغ 2135 دقيقة، ونجح في تسجيل سبعة أهداف وصنع ثلاث فرص للتسجيل، وسدد في 13 مناسبة على المرمى.

وسجل اللاعب البحريني أرقاماً مميزة على المستوى الفردي في دوري أدنوك، إذ لمس الكرة في 1340 مرة، وتحصل على 85 خطأ.

وعلى صعيد الانضباط حصل علي مدن على بطاقتين صفراوين فقط، دون أن ينال أي بطاقة حمراء.

وكان نادي عجمان، قد أبرم مساء أول من أمس أولى صفقاته على مستوى اللاعبين المواطنين بالتعاقد مع لاعب خط وسط الوصل، حمد البلوشي، «26 عاماً»، لمدة موسم واحد قابل للتجديد.

وقال محمد حسين، إن نادي عجمان لن يُبرم صفقات كثيرة على مستوى اللاعبين المواطنين، بعد نجاح الإدارة في الاحتفاظ بخدمات جميع نجوم الفريق، وبالتالي سيكون التعاقد مع لاعبين مواطنين في أضيق الحدود.

وأكمل: «نستهدف فقط التعاقد مع مهاجم ومدافع بعد التعاقد مع لاعب خط الوسط حمد البلوشي».

وحول الأجنبي الخامس في تشكيلة البرتقالي قال محمد حسين: «سنسعى للتعاقد مع جناح أيسر لتعويض رحيل أبوبكر تراولي، نافياً صحة الشائعات التي أكدت اقتراب النادي من التعاقد مع لاعب غاني».

وأوضح: «ما يقال في هذا الخصوص عار تماماً من الصحة، إلى الآن هوية الأجنبي الخامس غير واضحة المعالم وننتظر نتيجة دراسة السيرة الذاتية لبعض اللاعبين في هذا المركز لإتمام التعاقد معه، والذي نأمل أن يتم قبل انطلاق معسكر الفريق الخارجي في نهاية الشهر الجاري».

سجل علي مدن سبعة أهداف، وصنع ثلاث فرص للتسجيل، وسدد في 13 مناسبة على المرمى.

علي مدن «26 عاماً» شارك في 25 مباراة من أصل 26 خاضها فريق العروبة في دوري المحترفين خلال الموسم الماضي.

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