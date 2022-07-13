9 ملاحظات فنية «سلبية وإيجابية» على الدوري

المصدر: منصور السندي - دبي

حدّد رياضيون ومحللون فنيون تسع ملاحظات فنية «إيجابية وسلبية» على النسخة الماضية في دوري أدنوك للمحترفين بكرة القدم لموسم 2021-2022، واصفين هذه النسخة بأنها الأضعف فنياً من سابقاتها لأسباب كثيرة، أبرزها عدم بروز مواهب جديدة من اللاعبين المواطنين باستثناء عدد محدود جداً بجانب ضعف مردود اللاعبين المقيمين، وعدم وجود لاعبين أجانب (سوبر) يقدمون الإضافة الفنية المطلوبة باستثناء لاعبين بعينهم مثل نجم العين لابا كودجو، إضافة إلى ابتعاد أندية كبيرة مثل النصر والوصل عن المنافسة رغم الإمكانات الكبيرة التي يتميزان بها، وفي المقابل، أكدوا أن النقاط الإيجابية تتمثل في عودة العين للمنافسة مجدداً بقوة وحصده للقب، وكذلك عودة الوحدة إلى الواجهة بعد ابتعاده في الفترة الماضية واستمرار الشارقة في المنافسة وحصده المركز الثاني.

كما أكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن تراجع المستوى الفني الذي ينعكس خلال المشاركة في دوري أبطال آسيا، أدى إلى تراجع تصنيف الدوري على مستوى القارة، وكذلك تراجع مقاعد الإمارات في آسيا بعدما كان الدوري الإماراتي في السابق ضمن أفضل الدوريات في القارة الصفراء، كما سيكون المنتخب الوطني هو المتضرر الأكبر من هذا التراجع.

عودة العين

واعتبر مدرب فريق الإمارات وعجمان السابق أيمن الرمادي، أن عودة العين للمنافسة بقوة أعطى الدوري نكهة خاصة هذا الموسم، كما أن وجود الشارقة كمنافس قوي عمل فارقاً في الدوري، واصفاً الدوري المنصرم بأنه يعتبر حسب إحصاءات فنية من أضعف الدوريات التي لعبت في الفترة الأخير ويُعد مصدر القوة الوحيد فيه هو تفوق العين ثم الشارقة هذا الموسم، لافتاً إلى أن هناك تفاوتاً كبيراً في المستوى الفني بين الفرق الأربعة في المقدمة وهي العين والشارقة والوحدة والجزيرة التي بدت كأنها في منطقة منفصلة وكأنها تلعب الدوري لوحدها وبين بقية الفرق الأخرى التي ظهرت أيضاً وكأنها تلعب في دوري آخر.

وقال الرمادي: «أهم الإيجابيات في تقديري أيضاً أن الوحدة بدأ يعود إلى المنافسة مجدداً بعد غياب طويل».

وتابع «من أبرز سلبيات الدوري ظاهرة النصر والوصل وابتعادهما عن المراكز المتقدمة في الدوري، كما أن من سلبيات الدوري أيضاً أن الفريق الذي يحصل على اللقب يبعد عن المنافسة في الموسم التالي للدوري، ومن ضمن الظواهر السلبية من وجهة نظري ظهور الحكم الأجنبي في الدوري، معتبراً أنه في تقديره الحلقة الأقوى في كرة القدم الإماراتية هي التحكيم».

وشدد أيمن الرمادي على أن «من ضمن الظواهر السلبية للدوري عدم بروز مواهب جديدة من المراحل السنية باستثناء عدد محدود، نظراً لكون الأندية لاسيما الكبيرة من دون استثناء تفضل شراء اللاعب الجاهز واستقطابه من الخارج وهذا الأمر يضر بالمنتخب».

وعلى صعيد اللاعبين الأجانب أكد الرمادي أن «هناك لاعبين أجانب جيدين، لكن المشكلة في آلية التعاقد معهم كونه يجب أن تكون هذه الآلية أكثر احترافية، معتبراً أن هناك عدداً قليلاً من اللاعبين الأجانب الذين يأتون للدوري الإماراتي يتميزون بعقلية الاحتراف. مثل لاعب العين لابا كودجو والأرجنتيني جوانكا، لكن الأغلبية من اللاعبين الأجانب في الدوري أشبه بالموظفين الذين يتقاضون رواتب آخر الشهر باستثناء عدد قليل جداً يتميز بعقلية الاحتراف، ما يجعل مردود اللاعب الأجنبي ضعيفاً، مطالباً الأندية بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب معاً على اللاعبين الأجانب».

وبخصوص الأدوات التي يمكن أن يتم من خلالها تطوير الدوري، شدد الرمادي على أهمية أنه يبدأ من إدارة منظومة الاحتراف في الدوري.

الدوري متراجع

واعتبر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة سابقاً والمحلل الرياضي الدكتور سليم الشامسي، أنه على الرغم من أن الدوري الإماراتي كان في فترات ماضية الأول على مستوى آسيا وفقاً للتصنيف الرسمي، لكنه تراجع بشكل كبير، مشيراً إلى أن «الدوري المنصرم كان ضعيفاً من الناحية الفنية، وحتى من ناحية الحضور الجماهيري حدث تراجع».

ورأى سليم الشامسي أنه «منذ بدء الاحتراف فإن الدوري الإماراتي في تراجع مستمر، رغم أن هناك بعض الفترات التي حدث فيها طفرات، مؤكداً أنه لابد من وقفة لمراجعة الأمور ومعرفة أسباب الخلل، معتبراً أن تراجع مستوى الدوري من الناحية الفنية ينعكس على المنتخبات الوطنية».

وبشأن النقاط الإيجابية في الدوري من وجهة نظره أكد الشامسي أنه لا يرى أن «هناك نقاطاً إيجابية في الدوري كون أنه لم يفرز لاعبين (سوبر) ومدربين كباراً يثرون المسابقة».

ملف اللاعبين المقيمين

بدوره رأى اللاعب الدولي السابق والمحلل الفني والمستشار القانوني سالم حديد، أنه من وجهة نظره فإن سلبيات الدوري أكثر من إيجابياته. وتساءل سالم حديد عن جدوى وجود اللاعب المقيم رغم كثرة عدد اللاعبين المقيمين، قائلاً: «لا جدوى أو فائدة من وجود اللاعبين المقيمين».

وطالب سالم حديد بضرورة إعادة دراسة ملف اللاعبين المقيمين في الدوري من الجوانب كافة.

وتساءل سالم حديد أيضاً: «ما مخرجات الدوري خلال السنوات الخمس الماضية من اللاعبين؟ كم من نجم إماراتي جديد برز؟ في تقديري إنه لا شيء لدرجة أن هناك لاعبين وصلت أعمارهم الـ37 عاماً ولايزالون يلعبون حتى الآن، وكل هذه المؤشرات تدل على أن مستوى الدوري في تراجع».

وأكمل سالم حديد «الكل يلاحظ أين وصل دورينا حالياً على صعيد آسيا، من حيث تصنيف مستواه، وفي حال استمر هذا المنوال، فإن دورينا سيتراجع أكثر وسيتضرر المنتخب أكثر».

9 ملاحظات

ضعف المستوى الفني للمسابقة بشكل عام.

التفاوت الكبير في المستوى الفني بين الفرق الأربعة في المقدمة وبين فرق المسابقة.

عدم وجود لاعبين أجانب «سوبر» يقدمون الإضافة الفنية باستثناء لابا كودجو.

ضعف مردود اللاعبين المقيمين باستثناء عدد محدود جداً.

الدوري المنصرم لم يفرز أي مواهب جديدة على صعيد اللاعبين المواطنين باستثناء أسماء محدودة.

ابتعاد فرق كبيرة عن المنافسة مثل النصر والوصل.

استعادة العين لبريقه وعودته للمنافسة بقوة مجدداً وحصده للقب.

عودة الوحدة للمنافسة بعد غياب طويل.

استمرار الشارقة في المنافسة وحصد المركز الثاني.

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