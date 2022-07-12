واين روني يعود إلى دي سي يونايتد مدرباً

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

توصّل المهاجم الدولي السابق، الإنجليزي واين روني، إلى اتفاق لتدريب نادي دي سي يونايتد الأميركي، الذي دافع عن ألوانه كلاعب بين عامي 2018 و2019، حسبما أعلنت وسائل إعلام محلية.

وأكدت «إي إس بي إن» و«ذي أثلتيك» أن روني (36 عاماً) سينضم إلى الفريق فور الانتهاء من إجراءات تأشيرة الدخول.

وسيحل مهاجم مانشستر يونايتد السابق بدلاً من الأرجنتيني هرنان لوسادا، المقال من مهامه بعد ست مباريات فقط على انطلاق الموسم عقب تردي نتائج الفريق.

كما فشل دي سي يونايتد في العودة إلى سكة الانتصارات بعد رحيل لوسادا، حيث يحتل حالياً المركز قبل الأخير في المنطقة الشرقية برصيد 17 نقطة من 17 مباراة.

وخاض روني مغامرته الأولى على دكة المدربين بعد مسيرة طويلة في الملاعب مع نادي ديربي كاونتي الذي غادره في نهاية يونيو، علماً أن قائد منتخب إنجلترا السابق انضم إلى ديربي كاونتي كلاعب في عام 2020 بعد مغادرته دي سي يونايتد، حيث سجل 23 هدفاً في 48 مباراة في موسمي 2018 و2019.

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