فتح باب الترشيح لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة.. والكشف عن فئاتها



أبوظبي-الامارات اليوم.

أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، عن فتح باب الترشيح لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة في نسختها السادسة، و«هي الجائزة الأولى من نوعها في المنطقة حيث تهدف بشكل رئيس إلى تمكين المرأة وتسليط الضوء على منجزاتها في القطاع الرياضي».

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في فندق قصر الإمارات، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الأكاديمية الدكتورة أمنيات الهاجري، والأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني ورئيسة قسم الدعم الفني والبرامج التدريبية في الأكاديمية مريم المنصوري.

ويفتح باب الترشيحات بتاريخ 7 يوليو الجاري، وسيغلق أبوابه في الثامن من أغسطس المقبل، أما القائمة القصيرة للمرشحين ستعلن في التاسع من سبتمبر وسيتم إعلان الجوائز في الـ17 من سبتمبر المقبل.

ويشمل التنافس ضمن هذه الجائزة التي تبلغ قيمة جوائزها 1.3 مليون درهم، كلا المستويين الفردي والجماعي في مجالات مختلفة كالإدارة الرياضية والتدريب والبحوث والرعاية الرياضية وصاحبات الهمم.

وتسعى الجائزة في كل عام لتكريم شخصية العام الرياضية، وهي الجائزة التي تتنافس فيها الشخصيات الرياضية الذين تتجاوز خبرتهم الرياضية العشرين عاما، وهذه الفئة تكون على مستوى الوطن العربي وتمنح من قبل لجنة التحكيم«.

ويقام الحدث لهذا العام برعاية الشركاء الاستراتيجيين، مركز أبوظبي للصحة العامة وديوان الرئاسة، والشركاء البلاتييين الاتحاد للقطارات ودولفين للطاقة، والشريك الداعم جمعية أبوظبي التعاونية.

وأكدت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة الأكاديمية رئيسة ناديي أبوظبي والعين للسيدات أن إطلاق النسخة السادسة من الجائزة يمثل مكسبًا جديداً لمسيرة التنمية والازدهار للمرأة الرياضية في الإمارات وعلى الصعيدين العربي والدولي، مشيدة بدعم سمو أم الإمارات المتواصل لتكريم وتقدير المرأة ومساندة طموحاتها، تثمينا لعطائها الكبير في مجتمع الإمارات والعالم.

وقالت:»نفخر بقيمة ومكانة الجائزة ودورها الريادي في دعم الطاقات المبدعة والمؤثرات في عالم الرياضة والسعي لتحفيزهن وتشجيعهن والوقوف بجانبهن من أجل الاستمرار بروح التفاني والإصرار وبلوغ أعلى مراتب المجد في ميادين التنافس الرياضية بشتى المحافل القارية والدولية«.

وأضافت:»الجائزة وفئاتها تعتبر منصة ملهمة جديدة للمتفوقات وصاحبات الأبداع والتميز في الحركة الرياضية المحلية والدولية«، متمنية التوفيق والسداد لجميع المشاركات.

من جهتها قالت نائب رئيس مجلس إدارة الأكاديمية الدكتورة أمنيات الهاجري: «يسعدنا الإعلان عن موعد انطلاق التي تقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية».

وأضافت: «تسعى الأكاديمية من خلال هذه الجائزة إلى تسليط الضوء على الرياضة النسائية، وعلى تجارب النساء الملهمات في القطاع الرياضي، بمشاركة نخبة من أبرز الشخصيات والمؤثرين والمؤثرات في عالم الرياضة، تأكيداً منها على ترسيخ دورها في تمكين المرأة، وتعزيز دورها في كافة القطاعات لا سيما القطاع الرياضي، وتحقيقاً لرؤية حكومة دولة الإمارات في بناء مجتمع رياضي وصحي، وهو ما ننتهجه في الأكاديمية من خلال ركائزنا الاستراتيجية التي تتلخص بالمشاركة المجتمعية والبحث والتعليم وإعداد الفرق الرياضية وتنظيم الأحداث والبطولات والإعلام والتسويق وتعزيز القدرات والممكنات».

من جانبه قال الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني: «نتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان للدور الرائد والدعم السخي الذي توليه «أم الإمارات» للمرأة في شتى المجالات، مما كان له الأثر البارز في نهضة وتقدم رياضة المرأة في الإمارات والوطن العربي، كما نؤكد أن الجائزة تمثل امتدادا لأيادي الخير والعطاء التي تقودها سمو «أم الإمارات» صاحبة الدور الكبير لتفوق المرأة التي نالت بفضل هذا الدعم ثقة القيادة والمجتمع وتمكنت على أثره من تجسيد إنجازات تاريخية للوطن ومسيرته الريادية».

فئات الجائزة لهذا العام على المستوى الفردي:

-فئة أفضل امرأة رياضية عربية – جائزتها 300,000 ألف درهم

-فئة أفضل رياضية إماراتية – جائزتها - 300,000 ألف درهم

-فئة أفضل رياضية ناشئة – جائزتها 100,000 ألف درهم

-فئة أفضل رياضية (صاحبات الهمم) – جائزتها 100,000 ألف درهم

-فئة أفضل مدرب/مدربة- جائزتها- 100,000 ألف درهم

-فئة أفضل إعلامي رياضي- جائزتها 100,000 ألف درهم

الفئات على مستوى المؤسسات والاتحادات الرياضية الاتحادية:

-أفضل برنامج لتنمية الناشئات- جائزتها 100,000 ألف درهم

-فئة أفضل فريق –جائزتها 100,000 ألف درهم

-أفضل مبادرة إبداعية رياضية (تشمل البحوث التطويرية الرياضية، التكنولوجيا والابتكار الرياضي) – جائزتها 100,000 ألف درهم.

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