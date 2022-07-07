تحضيرات مبكرة للبطولات الجماعية في الشارقة

بحثت لجنة الألعاب الجماعية بمجلس الشارقة الرياضي ترتيبات البطولات التي سيشهدها الموسم المقبل، وأبرزها بطولتا الشيخ محمد بن خالد الدولية لكرة اليد، والشارقة الدولية لكرة السلة، كما بحثت ملف انتقالات اللاعبين بين أندية الإمارة، لوضع الضوابط والشروط المنظمة لها.

ترأس الاجتماع عضو مجلس الإدارة عبداللطيف الفردان، بحضور النائب نبيل محمد عاشور، والأعضاء: محمد عبيد الحصان وسالم النقبي ومحمد حجازي مقرر اللجنة، وثمنت اللجنة مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة لأصحاب الإنجازات في الألعاب الجماعية والفردية، وأشادت بحصاد نادي الشارقة المتميز بوجه عام، وما تحقق على صعيد كرة اليد بوجه خاص.

وقال بيان صحافي: «بالنسبة لبطولة الشيخ محمد بن خالد الدولية لكرة اليد، تم اقتراح شهر سبتمبر لإقامتها، أما بالنسبة لبطولة الشارقة الدولية لكرة السلة، فتمت التوصية بإقامتها قبل انتهاء بطولة الدوري، بدلاً من تنظيمها خلال سبتمبر أو نوفمبر المقبلين».

الشارقة À الإمارات اليوم

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news