اتفاقية تعاون بين «المحترفين» الإماراتية ونظيرتها المصرية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أبرمت رابطة المحترفين، اتفاقية تعاون وشراكة مع رابطة المحترفين المصرية، تهدف إلى نقل الخبرات وتبادل المعرفة بين الجانبين. وحضر توقيع الاتفاقية، التي وقعت أمس في العاصمة المصرية القاهرة، رئيس مجلس إدارة رابطة المحترفين عبدالله الجنيبي، ورئيس مجلس إدارة رابطة المحترفين المصرية أحمد دياب، بحضور رئيس روابط كرة القدم العالمية جيروم بيرلميوتر، والمسؤولين في الرابطتين الإماراتية والمصرية.

وقال بيان صحافي: «أقدمت الرابطة على توقيع الاتفاقية لإيمانها بتجذر العلاقة الكروية بين البلدين، وما تتمتع به الكرة المصرية من خبرات، وما تحظى به من جماهيرية هائلة، في المقابل، ستمكن الاتفاقية رابطة المحترفين المصرية، من الاطلاع والاستفادة من الخطوات التي أنجزتها رابطة المحترفين الإماراتية، منذ تطبيقها لمعايير الاحتراف قبل 14 عاماً، بما جعلها في مصاف الروابط المتقدمة والمحترفة بامتياز آسيوياً وعربياً، وكذلك تطوير الجوانب الإدارية والفنية والتسويقية، ومواصلة النهوض بكرة القدم في البلدين، وتطبيق مفهوم (صناعة كرة القدم)».

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