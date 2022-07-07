نجل سالغادو يوجد مع منتخب الناشئين تحت 17 عاماً تحت الاختبار

المصدر: سيد مصطفى - دبي

يوجد نجل لاعب ريال مدريد والمنتخب الإسباني الأسبق، ميشيل سالغادو، مع منتخب الناشئين بكرة القدم دون 17 عاماً، بهدف تجربة اللاعب للحكم على مستواه، ومدى قدرته على تمثيل المنتحب الوطني في المستقبل، وفق سياسة ينتهجها اتحاد كرة القدم، وتهدف إلى اختبار العناصر القادرة على تمثيل منتخب الإمارات، قبل الشروع في اتخاذ الإجراءات الرسمية لضمه.

وقال مصدر لـ«الإمارات اليوم» إن استدعاء نجل سالغادو هدفه التجربة حالياً، مؤكداً أن الاتحاد يحرص في هذه الفترة على الاستفادة من المقيمين ومواليد الدولة في مراحل سنية صغيرة، لضم الأبرز منهم إلى صفوف المنتخبات الوطنية بعد اختباراتهم قبل الشروع في اتخاذ الإجراءات الرسمية التي تضمن مشاركتهم مع الفرق الوطنية بشكل رسمي وقانوني.

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