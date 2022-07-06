«الهيئة» واتحاد الشراع يبحثان تعزيز الحوكمة وتطوير العمل الإداري

المصدر: دبي - وام

أكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، أهمية العمل على تطوير أداء المنتخبات الوطنية لتعزيز الحضور الأولمبي، وترسيخ حضور الرياضة الإماراتية بالمحافل الرياضية الدولية.

جاء ذلك خلال استقباله الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف، ومحمد العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الشراع والتجديف عضو الاتحاد الدولي للشراع، بحضور عبدالعزيز الحصان الشامسي، مدير إدارة الرياضة التنافسية في الهيئة.

وتناولت الزيارة سبل تطوير رياضتي الشراع والتجديف وتعزيز فرص الإمارات باستضافة الأنشطة الدولية، وسبل تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص لتوسيع القاعدة الشعبية للرياضتين، وفرص استقطاب مواهب جديدة والعمل على تطويرها.

كما تناول الاجتماع سبل تعزيز الحوكمة في عمل الاتحاد، وإيجاد أفضل الآليات لدعم تطوير العمل الإداري.

وقال الشيخ سهيل بن بطي إن الهيئة تدعم جهود الاتحادات بوضع استراتيجيات تطور آلية اكتشاف وتنمية المواهب، بما يتناسب مع استراتيجية القطاع الرياضي 2032، لتعزيز حضور الرياضة الإماراتية في الألعاب الأولمبية، كما نعمل مع الاتحاد على تعزيز فرص استضافة الأنشطة القارية والدولية، لترسيخ مكانة الإمارات كعاصمة عالمية في مختلف الرياضات.

وأضاف أن النتائج الإيجابية في رياضتي الشراع والتجديف، تعكس العمل الكبير للاتحاد في تطوير اللعبتين، وقدرة الإمارات على تحقيق حضور مميز في المحافل الرياضية الدولية، كما نقدّر جهود الاتحاد في تطوير المواهب النسائية القادرة على تحقيق نجاحات دولية كبيرة في المستقبل، ما يدعم مساعي الهيئة لدعم حضور العنصر النسائي في القطاع الرياضي.

ووجه الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، الشكر للهيئة على دعمها لجهود الاتحاد بتطوير الرياضة، وقال: «نعمل في الاتحاد على تحقيق أفضل تعاون مع الأندية لإعداد جيل مستقبلي متمكن بدنياً وذهنياً بما يتناسب مع توجيهات قيادتنا الرشيدة، وتطلعات الهيئة لتعزيز الفرص في تحقيق الإنجازات الدولية، ونعمل على الاستفادة من الطبيعة الساحلية المميزة للإمارات والسمعة العالمية الطيبة للدولة، لتعزيز فرص استضافة البطولات القارية والدولية في الشراع والتجديف».

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