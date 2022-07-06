300 سيارة تشارك في استعراض «كندورة رالي» دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وفّر مهرجان السيارات الفارهة «كندورة رالي» دبي، الذي أقيم يوم 2 الجاري، برعاية واحة دبي للسيليكون، فرصة أمام الشغوفين بالسيارات في الإمارات للاحتفال بتراث السيارات، وتصاميمها في موكب استعراضي ضم أكثر من 300 سيارة، بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 100 مليون درهم.

وقال بيان صحافي: «تخلل الحدث أيضاً كشف النقاب عن أول سيارة هامر كهربائية في منطقة الشرق الأوسط، كما كشف الحدث أيضاً عن رمز غير قابل للاستبدال NFT خاص بكندورة رالي، ابتكره الفنان «إيباندا بنجامين»، وتضمن رمز NFT بعض أفضل السيارات في الحدث».

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