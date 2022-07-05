شراكة بين الهيئة والاتحاد العربي للدرّاجات لتمكين الكوادر الرياضية

المصدر: الإمارات - الإمارات اليوم

أكد وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، أهمية تعزيز التعاون مع الاتحاد العربي للدرّاجات بما يتناسب مع توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تضافر الجهود لتوسيع الشراكات المحلية والدولية بما يساعد على الارتقاء بالقطاع الرياضي ويعزز من مساعي الهيئة بتقديم أقصى دعم للرياضيين ذوي المستوى العالي في مختلف الرياضات.

جاء ذلك، خلال استقباله رئيس الاتحاد العربي للدرّاجات الشيخ فيصل بن حميد القاسمي، ورئيس اتحاد الدرّاجات عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي المهندس منصور بوعصيبة، والأمين العام للاتحاد العربي للدرّاجات المستشار إسماعيل سالم الحوسني، والأمين العام لاتحاد الدرّاجات الأمين العام المساعد بالاتحاد العربي ياسر الدوخي، والمدير المالي والإداري بالاتحاد العربي سالم الشحي.

وقال الفلاسي: «تعكس استضافة الدولة لمقرات الكثير من الاتحادات الإقليمية والقارية والدولية قدرتنا على تحقيق الريادة دولياً. حيث تحولت دولة الإمارات إلى عاصمة عالمية في الكثير من الرياضات، كما نتطلع إلى الاستفادة من المكتسبات الوطنية الرياضية التي تم تحقيقها بهدف تنمية حضور الرياضة كأحد أبرز ركائز القوة الناعمة في دولة الإمارات».

وأضاف: «تقدر الهيئة الجهود الرامية إلى تعزيز الشراكات مع الاتحادات الإقليمية والقارية والدولية. ويعزز التعاون مع الاتحاد العربي فرص الاتحاد المحلي باكتشاف وتنمية المواهب عبر تبادل التجارب والخبرات بهدف إعداد جيل جديد قادر على تحقيق الإنجازات في مختلف المحافل الدولية. كما تمثل الشراكة إحدى الركائز الأساسية في منظومة عمل الهيئة التي تعمل على الارتقاء بالواقع الرياضي عبر تطوير سبل التعاون مع مختلف الجهات المعنية محلياً وإقليمياً ودولياً».

من جهته، قال الشيخ فيصل بن حميد القاسمي: «نثمن الجهد الكبير الذي تقوم به الهيئة لدعم مختلف الكوادر الرياضية الإماراتية لتعزيز حضورها في المحافل الدولية، ونتطلع إلى أن يسهم الاتحاد العربي في تعزيز جهود التعاون بين اتحاد الإمارات واتحادات الدول العربية بما يدعم تطوير الرياضة ويرفع مستوى المنافسة في ظل تنامي القاعدة الشعبية لرياضة الدراجات في الإمارات».

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