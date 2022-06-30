اتحاد الكرة يُشيد بالحكم الحوسني لإدارته نهائي بطولة العرب لكرة الصالات

المصدر: دبي - وام

أشادت لجنة الحكام برئاسة سالم الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم بالأداء المتميز الذي قدمه الحكم الإماراتي فهد الحوسني خلال إدارته للمباراة النهائية لبطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات، بين منتخبي المغرب والعراق، التي أقيمت أول من أمس على ملعب صالة وزارة الرياضة بمدينة الدمام السعودية.

ويُعد الحكم الدولي فهد بدر الحوسني أحد الكوادر المميزة التي مثّلت منظومة التحكيم الإماراتي في إدارة العديد من المسابقات القارية والدولية، أبرزها بطولة الاتحاد الآسيوي 2018 في الصين تايبيه، والتصفيات التمهيدية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي «فيتنام 2019»، فيما شارك ضمن طاقم التحكيم الذي أدار مباريات ملحق التصفيات الآسيوية لكأس العالم لكرة الصالات 2021 في مدينة خورفكان، والبطولة الدولية لكرة الصالات في تايلاند، ومونديال الصالات «ليتوانيا 2021»، والتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس آسيا للصالات 2022 في دولة الكويت.

وفي سياق متصل، رشحت لجنة الحكام كلاً من: الحكم الدولي النخبة خلود الزعابي، والحكم المساعد الدولي أمل جمال، للانضمام لطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباريات بطولة غرب آسيا الثانية لأندية السيدات «الأردن 2022»، وذلك بناءً على خطاب رسمي من اتحاد غرب آسيا المرسل للأمانة العامة لاتحاد الكرة، والذي تضمن طلب ترشيح حكمتين دوليتين لإدارة مباريات البطولة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news