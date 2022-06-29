«ماي دبي» تجدد رعايتها لنادي شباب الأهلي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن نادي شباب الأهلي، وشركة «ماي دبي» لمياه الشرب المعبأة، عن تجديد اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما، حيث تقرر أن تستمر الشركة بصفة الراعي الرسمي لمياه الشرب في النادي للموسم الرياضي المقبل 2022-2023.

وتم توقيع الاتفاقية بحضور العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس مجلس إدارة شركة ماي دبي، سعيد محمد الطاير، ورئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي الفريق محمد أحمد المري، وعضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي هشام القاسم، وعضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي خليفة سليمان، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة ماي دبي وليد علي بن سلمان، والرئيس التنفيذي لشركة ماي دبي ألكسندر فان تي ري، كما حضر مراسم التوقيع كل من نائب رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية اللواء طلال الشنقيطي، وعضو مجلس إدارة قطاع الألعاب المدير التنفيذي ماجد سلطان، ومستشار التسويق بنادي شباب الأهلي عبداللطيف الصايغ والمدير الإداري للنادي د. خالد الزاهد.

واعتبر نادي شباب الأهلي توقيع هذه الاتفاقية مع «ماي دبي» استمراراً للعلاقة القوية التي تجمع النادي بواحدة من الشركات الوطنية الرائدة، التي تسهم في نهضة مدينة دبي، مؤكداً حرص الجانبين على ترسيخ هذه العلاقة وتعزيز التواصل بما يفيد الطرفين.

وأشاد نادي شباب الأهلي بالشركة التي حرصت على مواصلة دعمها للقطاع الرياضي في الدولة، وفريق شباب الأهلي على وجه التحديد، مشيراً إلى أن هذا التعاون يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وفي إطار تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة، وصولاً لتحقيق الأهداف المنشودة.

من جهته، قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس مجلس إدارة شركة ماي دبي سعيد محمد الطاير: «من خلال شراكتنا مع نادي شباب الأهلي، جددت ماي دبي التزامها بتعزيز ثقافة رياضية ثرية في دبي، مع بروز ماي دبي كعلامة تجارية رائدة في مجال المياه المعبأة في الإمارات العربية المتحدة، وسنواصل دعم أندية كرة القدم المحلية والرياضات الإماراتية لترسيخ مكانتنا كأحد الداعمين الرئيسين للترطيب واللياقة البدنية في الإمارات العربية المتحدة».

وقال نائب رئيس مجلس إدارة شركة ماي دبي وليد علي بن سلمان: «إن تجديد شراكتنا هو شهادة على دعمنا المستمر للأنشطة الرياضية في دبي. يسعدنا أننا حصلنا على فرصة أخرى للشراكة مع شباب الأهلي حتى نتمكن من تعزيز أهمية الترطيب الصحي، خصوصاً بين الرياضيين المحترفين، والتكاتف مع الفريق للمساعدة في ترسيخ مكانته كواحد من رواد الإمارات العربية المتحدة في كرة القدم، وننتهز هذه الفرصة أيضاً لنتمنى للفريق حظاً سعيداً في الموسم المقبل، ونحن نتطلع إلى تعاون ناجح آخر».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ماي دبي» ألكسندر فانت ريت: «يسعدنا تجديد تعاوننا مع نادي شباب الأهلي لكرة القدم لموسم 2022 – 2023، وذلك في إطار التزامنا بالتوعية بأهمية الترطيب ودعم الأنشطة الرياضية ونمط الحياة الصحي في دولة الإمارات. ونأمل لشباب الأهلي التوفيق والنجاح خلال الموسم المقبل. وقد تمكنت (ماي دبي) من تعزيز حضورها في الدولة والمنطقة بصفتها إحدى الشركات الرائدة لمياه الشرب المعبأة، وذلك بفضل استراتيجيتا الشاملة وجودة منتجاتنا».

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