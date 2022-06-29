المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عرض

عرض أحد أندية المحترفين على أكثر من نادٍ الاتفاق على آلية خاصة بتبادل وإعارة اللاعبين، وفقاً لحاجة كل نادٍ، وذلك في إطار شراكة ذكية بينهما، بهدف تقليل المصرفات المالية التي تُدفع للاعبين.

صعوبة

دأبت إدارة نادٍ يلعب في الدرجة الأولى على التكتم على أخبار الاستعداد للموسم المقبل، رغم كونه ينافس بصعوبة على بطاقات الصعود، ما يجعل جمهوره في حيرة من مستقبل الفريق.

بينونة

أوضح نائب رئيس نادي بينونة، سلطان برغش، المنضم حديثاً للعب في دوري الدرجة الأولى، أن النادي بانتظار حصوله على رعاية مالية من شركائه، لكي يتمكن من اعتماد خطة الاستعداد للموسم المقبل، ومنها إقامة معسكر تدريبي خارجي أو داخلي.

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