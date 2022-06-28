المصدر: دبي - الإمارات اليوم

صفقة

يستعد فريقان في دوري أدنوك للمحترفين للإعلان عن صفقة تبادلية كبرى بين اثنين من نجوم الفريقين، وبحسب مصادر مقربة من الناديين يتبقى حسم المقابل المالي، لكنه لن يقف حائلاً أمام اكتمال الصفقة.

تعاقد

ردت شركة الكرة في أحد أندية دوري المحترفين على عرض من نظيرتها في نادٍ منافس لضم أحد أبرز اللاعبين في الفريق، بطلبها بالتعاقد مع نجم في الفريق المنافس، إذ تسير المفاوضات بين الطرفين حول إبرام صفقة تبادلية.

انتقاد

انتقد جمهور أحد أندية دوري المحترفين عبر مواقع التواصل الاجتماعي نية النادي في الاستغناء عن لاعب صاعد في صفوف الفريق، مطالباً إدارة النادي بتمديد عقده خصوصاً بعد ظهوره بمستوى جيد.

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