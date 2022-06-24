محمد خميس: الإنجازات بداية تعويض فترة غيابي للإصابة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعرب قائد المنتخب الوطني لرفعات القوة محمد خميس، عن سعادته الغامرة بالإنجازات التي تحققت في بطولة آسيا وأوقيانوسيا المفتوحة لأصحاب الهمم بمدينة بيونغ تيك بكوريا الجنوبية، بمشاركة 231 لاعباً، مثلوا 19 دولة، والتي كانت بمثابة بداية تعويض بالنسبة له عن الفترة الماضية التي غاب فيها للإصابة، مبدياً سعادته الكبيرة بما حققه زملاؤه من لاعبين ولاعبات، خاصة الناشئين الذين حققوا الذهب في أول مشاركة لهم، متمنياً لهم أن يواصلوا الاهتمام بالتدريب والتحضير المكثف لخوض مثل هذه المحافل، خاصة مع اقتراب بطولة العالم التي ستستضيفها الإمارات نهاية العام الجاري.

وحصدت بعثة المنتخب التي عادت من المشاركة 18 ميدالية على مستوى الناشئين والكبار، بواقع 10 ذهبيات وأربع فضيات وثلاث برونزيات على المستوى الفردي، إضافة إلى حصول المنتخب الوطني على ذهبية الفرق متفوقاً على جميع المنتخبات المشاركة في البطولة.

واستقبل بعثة المنتخب، فور وصولها الدولة، محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، وعبدالعزيز الحصان الشامسي، مدير إدارة الرياضة التنافسية في الهيئة العامة للرياضة، وذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة، وعدد من قيادات رياضة أصحاب الهمم بالدولة. وحصل محمد خميس خلف على ذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين، وزايد الأنصاري على أربع ذهبيات، وعائشة المطيوعي على ثلاث ذهبيات، وأحمد خميس البلوشي على ذهبية وبرونزية، وخالد الحمادي على فضيتين، كما حصل أحمد خميس وعبدالله النقبي وعادل حسن على ذهبية بطولة المنتخبات.

من جانبها، عبّرت اللاعبة الشابّة عائشة المطيوعي عن سعادتها بالفوز بثلاث ميداليات ذهبية أهدتها لقياداتنا الرشيدة، خاصةً سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أمّ الإمارات)، التي لم ينقطع دعمها عن المرأة الإماراتية بصفة عامة، وفتيات الإمارات من أصحاب الهمم على وجه الخصوص.

وأكّدت عائشة المطيوعي أن دعم والدها مثّل حافزاً كبيراً بالنسبة لها، مشيرة إلى سعيها لتقديم الأفضل في الفترة المقبلة، والاستمرار في رفع راية الوطن في كبرى المحافل الدولية والإقليمية القادمة.

اللاعبة الشابّة عائشة المطيوعي عبرت عن سعادتها بالفوز بثلاث ميداليات ذهبية.

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