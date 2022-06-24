العربي يتعاقد مع الإدريسي.. والتجمع 15 يوليو

المصدر: محمد فاضل - أم القيوين

تعاقد نادي العربي مع المدرب المغربي بدر الدين الإدريسي لقيادته في الموسم المقبل من دوري الدرجة الأولى، خلفاً للمدرب محمد جلبوت الذي انتقل لتدريب دبا الحصن.

ويتطلع العربي للاستفادة من التجربة المميزة للمدرب الادريسي بعد نجاحه في قيادة فريق الظفرة والنجاح معه بالبقاء في دوري أدنوك للمحترفين.

وقال مدير فريق العربي محمود البلوشي لـ«الإمارات اليوم»: «سعداء بالتعاقد مع المدرب الإدريسي لما يتمتع به من إمكانات تدريبية عالية، ولديه خبرة في الأندية الإماراتية، ونتطلع معه لتحقيق المزيد من النجاحات ومواصلة العطاء الإيجابي الذي تحقق في الموسم الماضي، وتم الاتفاق مع المدرب على أن يكون موعد التجمع الرئيس في 15 يوليو المقبل».

وبخصوص المعسكر التدريبي، قال إنه قيد الدراسة، ومنه المباريات الودية ومكان إقامة المعسكر التدريبي الداخلي للفريق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news